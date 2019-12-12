100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur

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Bugün Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan 100 bin sosyal konut projesinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ne zaman başlayacağını ve planlamalarını halka duyurdu. Açıklamaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projeyi imzalayarak her yıl 100 bin sosyal konut projesini başlattı.