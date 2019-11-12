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12 Kasım Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
Yurt Haber
12.11.2019, 15:26
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12 Kasım 1999 Düzce depreminin merkez üssü Kaynaşlı'da yaşamını yitirenler dualarla anıldı.
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12 Kasım Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
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#ilker başbuğ
#bdp
#Şampiyon
#TFF
#chp
#adana
#ankara
#kastamonu
#istanbul hava durumu
#Adıyaman
#aydın
#kck
#ohal
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Hakkari
#Konya
#israil
#malatya