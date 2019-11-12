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12 Kasım Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

Yurt Haber 12.11.2019, 15:26
12 Kasım Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
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12 Kasım 1999 Düzce depreminin merkez üssü Kaynaşlı'da yaşamını yitirenler dualarla anıldı.