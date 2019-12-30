Sabahattin İsmail

Sn Akıncı dedi ki, “Sorunlardan kurtulmak için Kıbrıs sorununu çözmek zorundayız”....

Ben de diyorum ki, “ Eee o zaman ÇÖZSEYDİNİZ Sn Akıncı. 5 yılı Anastasiadis ‘e YALVARMAKLA, tek yanlı tavizler vermekle harcadınız. Buna rağmen çözemediniz. Elinizi tutan mı vardı? Ve şimdi hala çözüm gerektiğinden söz ediyorsunuz... Bir 5 yılımızı daha Rum’a yalvararak boşa harcamak istiyorsunuz.... Kıbrıs Türk Halkının aklıyla alay ediyorsunuz...”

TAVİZLERE KARŞIN ÇÖZEMEDİNİZ

Bakın:

1- Rum tarafına ülke toprağının beşte birini verdiniz. Meclis ile hükümetin bundan haberi yoktur, hazırladığınız taviz haritası konusunda onlara bilgi vermediniz...

2- Verdiğiniz %7 toprak içine 40 yerleşim yeri giriyor, bu köy-kasabalardan 40 bin insanımız göç edecek, bu köylerin, göç edecek insanların bu durumdan haberi yok...

3- Verdiğiniz %7 toprağa 80-90 bin arası Rum gelecek...

4- Nüfus Mübadelesi Anlaşmasına ve iki kesimlilik-iki toplumluluk ilkesine karşın, içimize de nüfusumuz %20'si oranında, yani 44-50 bin Rum gelip yerleşecek ve bunların köy kent bazında yerleşmelerinde bir üst sınır konmayacak, yani toplu yerleşim olmasını ve belli bölgelerde çoğunluğa sahip olmalarını önleyecek bir sınırlama yok...

5- İkamet izni ile İçimize yerleşecek bu Rumlar nüfusumuzun beşte biri oranında olacak, yani Kuzey'de her 5 Türke karşılık 1 Rum ikamet edecek, böylece 1974 öncesine döneceğiz ve 74 öncesinde olduğu gibi karma yaşama geçeceğiz, Kuzeyde karma nüfuslu bir devlet, Güney'de ise homojen bir Rum devleti olacak..

6- Kuzeye yerleşecek bu Rumların Türklerle eşit iç vatandaşlık hakları ve seçme ve seçilme hakları olacak....

7- Eski mülklerine dönecek olan bu Rumlar nedeniyle, en az 44-50 bin Türk daha evinden, mülkünden çıkarılacak ve onlar yerleşecek....

8- İkamet izni ile içimize yerleşecek bu 44-50 bin arası Rumdan ayrı olarak, "kalma hakkı" çerçevesinde 4 özgürlüğü kullanacak olan sınırsız sayıda Rumun Kuzeyde mülk alma, yerleşme, çalışma ve iş kurma hakkı olacak, bu sayı 100 bin de, 200 bin de olabilecek, bir kısıtlama, yani hiçbir derogasyon olmayacak...

9- AB vatandaşı olmaları nedeniyle, isteyen her Yunan vatandaşı da Kıbrıs'a ve özelde Kuzeye de gelip yerleşebilecek, mülk alabilecek, iş kurabilecek ve çalışabilecek, bunu önleyecek bir derogasyon olmayacak...

10- Yunanlılara ilaveten 27 AB ülkesinin vatandaşları da Kuzeye gelip mülk alabilecek, yerleşebilecek, iş kurabilecek, çalışabilecek, ama TC vatandaşları adaya ancak schengen vizesi ile turist olarak gelecek, böylece adaya kısa sürede 1 milyon Yunan vatandaşı daimi olarak yerleşebilecek, Rum Yunan nüfusu 2 milyona dayanabilecek, bunu önleyecek bir kısıtlama olmayacak...

11- Bütün bunlara karşın, bir BM parametresi olan Kuzeyde nüfus ve mülkiyette sarih çoğunluğumuzu koruyacak herhangi bir derogasyon önermediniz ve derogasyon olmayacak....

12- KKTC nüfusu 320 bin iken nüfusumuzu 220 bin olarak bildirdiniz, ve 635 bin olan Rum nüfusunu 803 bin olarak kabul ettiniz, böylece nüfusumuzu 1/4 oranında sabitlediniz....

13- Yunanistan'dan gelip Kıbrıs vatandaşı olacak her 4 Yunana karşılık, ancak 1 Türk vatandaş yapılacak....

14- Ancak Yunan vatandaşları AB vatandaşlıkları nedeniyle Kıbrıs vatandaşı olma gereğini duymadan burada yaşayabilecekleri için vatandaşlık başvurusu yapmayacaklarından, bir tek TC vatandaşı bile Kıbrıs vatandaşı olamayacak....

15- Anastasiadis çalışma izinlerini merkezi hükümetin vereceğini ve çalışma izni dolan TC vatandaşlarının izinlerinin yenilenmeyeceğini, böylece tüm "yerleşiklerin" geri döneceklerini söyledi, Bu, en az 100 bin TC kökenlinin geri gönderileceği anlamına geliyor...

16- Tahsisten mal sahibi olan TC kökenli vatandaşların mülklerinin eski mal sahibi Rum tarafından talep edilmesi halinde, mülklerini tutma açısından hiçbir hakları olmayacak ve kendilerine bir miktar tazminat ödenerek mülklerinden çıkarılacaklar....

17- Bu durumda, verilecek yüzde 7 toprak nedeniyle yaklaşık 20 bin; eski mülklerini alacak ve ikamet izni ile içimize yerleşecek Rumlar nedeniyle 44-50 bin arası; nüfusumuzun 100 bin eksik gösterilmesi nedeniyle, çalışma izni bittiği zaman geri gönderilecek 100 bin kişiyle birlikte yaklaşık 165-170 bin Türk yerinden olacak....

AKLIMIZLA ALAY EDİYOR

Evet Sn. Akıncı, kendi aklınıza göre verdiğiniz bunca tavize karşın 5 yılda çözemediniz.

Çünkü 1974 Barış Harekatı ile 45 yıl önce çözülmüş olan sorunu çözmeye çalışıyorsunuz

Çünkü, 1983’de KKTC ilanı ile iki devletli bir barış anlaşmasının temelini attıktan sonra, zamanı geri sararak, hala, KKTC ‘ yi tasfiye etmeye ve Rum ağırlıklı birleşik federal bir Kıbrıs yaratmaya çalışıyorsunuz..

Çünkü, Rum tarafı bunca tavizi cebine attıktan sonra son bir hamle ile “SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ “ talebini ileri sürmesine karşın, “ASLA” diyeceğinize, bu taleplerini de yerine getirmeye çalışıyorsunuz...

Ve şimdi siz bu nedenle “ çözüm şart” diyerek 5 yıl daha yetki talep ediyorsunuz.

Kıbrıs Türk Halkının aklıyla alay ediyorsunuz...