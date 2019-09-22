0 0 0 0

Diğer Yazıları 22.09.2019 - 5’li Konferansa gerek yoktur… 21.09.2019 - Kıbrıs'ta tarih boyunca değişen hedefler ve milli hedefimiz ne olmalı? 19.09.2019 - Türkiye Barolar Birliği Sempozyumundayız 18.09.2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri politika değişikliği anlamına gelir mi? 17.09.2019 - KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akıncı’ya karşı ortak adayın önemi 16.09.2019 - KKTC’de yapılan ayinler “işgalin” altını oymak içinse, yasaklanmalıdır 15.09.2019 - 5’li Konferansa ne gerek var? 12.09.2019 - ''Egemen Eşitlik'' değişmeyen milli tez olmalı 12.09.2019 - Ama biz ambargolar altında görüştük Bay Anastasiadis! 11.09.2019 - Uçurumun kenarından döndük! 21.08.2019 - Hükümet federasyon görüşülmesine seyirci mi kalacak? 04.08.2019 - Türkiye’nin Garantörlüğünün modası geçmedi bay Mitsodakis 02.08.2019 - TMT’nin 24 tabancasından KKTC’ye 01.08.2019 - Garantörlük, 15 yıldır AB Birincil Hukukudur

22 Eylül 2019, 17:15

Crans Montana görüşmelerinin çökmesinden sonra, Güzelyurt kökenli Rumlar 14 Ekim 2018’de, Güzelyurt sınırlarında sözde “anti işgal” etkinliği gerçekleştirdiler…

Anastasiadis de bu etkinliğe katılarak önemli ifşaatlar içeren bir konuşma yaptı…

Konuşmasında “Guterres belgesinin Rum tarafının yoğun çabalarını yansıttığını ve belgenin, normal bir devletin garantiler ve işgal askerinin varlığıyla devam edemeyeceğini tanıdığını” ifşa etmiştir…

Devamla, “Genel Sekreter’in toprak konusunda ilk kez, Türk tarafının sunduğu haritanın tüm Güzelyurt’un iadesini içermesi gerektiğini ortaya koyduğunu” söylemiştir…

Devamla, “Genel Sekreter’in ilk kez Rum göçmenlerin çoğunun, Rum idaresi altında mülklerine geri dönmelerini, geri kalanın da Türk iadesi altındaki mülklerine dönmelerini sağlayacak toprak düzenlemeleri yapılması gerektiğini ” açıklamıştır.

Devamla, “Kıbrıs Türklerinin kararlarının, çoğunlukta olan Rumların kararlarını yönlendirmesinin, ertesi gün çökecek ölü doğmuş bir çözüm anlamına geleceğini, kendisinin ve Kıbrıslı Rumların bunu kabul etmeyeceğini” vurgulamıştır.

Bu bağlamda, “azınlıkta olan toplum, çoğunlukta olan toplumla kendini eşitlemek ve kararlarını belirlemek istiyor, bu kabul edilemez” demiş ve siyasi eşitliğin kabul edilemeyeceğini duyurmuştur.

Devamla, “federasyon çözümünü terk etmediğini, iki devletli çözüme ve konfederasyona hayır dediğini, Kıbrıslı Rumların kabul edebileceği işleyebilir bir devlet istediğini” açıklamıştır…



ÇAVUŞOĞLU BİLMEZ Mİ?

Acaba diyorum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anastasiadis’in birçok kez tekrarladığı, en son Lute ile yaptığı 6 tur görüşmede yeniden ortaya koyduğu bu politikasını bilmiyor mu?

Yukarıda aktardığım konuşmasını okumadı mı ki, “önce gayrı resmi 5’li konferans toplansın, Rum tarafı nasıl bir çözüm istediğini ortaya koysun, referans şartları ondan sonra görüşülsün” demektedir?

İşte çok açık, adamlar her gün “iki devlet, konfederasyon, siyasi eşitlik, takvim, garantörlük, asker istemiyoruz, iki toplumlu-iki bölgeli gevşek federasyon istiyoruz, görüşmelerin Guterres belgesi temelinde kaldığı yerden başlamasını istiyoruz” diyor.

Lute ile yaptıkları 6 tur görüşmede de bunu ortaya koydular…

O zaman 5’li konferansa ne gerek vardır?

Rum tarafının tavrı net olduğuna göre, 5’li konferans zaman kaybıdır, kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır, kendi kendimizi köşeye sıkıştırmaktır, zaman ve enerji kaybıdır….

Çünkü o konferansta Rum tarafı “federasyon istediğini” söyleyecek ve ondan sonra yeniden referans şartlarının görüşmesine geçilecektir.

Bunlara hiç gerek yoktur…

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek doğru bir yaklaşım değildir…

Anastasiadis, Crans Montana’da, sonraki tüm açıklamalarında, Lute ile 6 turluk görüşmede, çok sulandırılmış olmasına karşın, “siyasi eşitliği, etkin katılımı, takvimi, garantörlüğü kabul etmediğini” ortaya koyduğuna ve buna yanıt olarak bizzat Sn. Çavuşoğlu tarafından o halde “EGEMEN EŞİTLİK temelinde bir anlaşmayı konuşalım” dendiğine göre, tekrar başa dönüp 5’li Konferans önermenin ne gereği vardır?

Yapılacak olan “Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle federasyon dosyası kapanmıştır. Bundan böyle herkes kendi yoluna; ancak iki devlet zemininde iki devletli bir anlaşmayı görüşürüz, ambargoları kaldırıp gelin” demektir…

Devamla, Maraş’ın açılması, sondajların devam etmesi, deniz-hava üssü kurulması ve KKTC’nin tanınması için gerekli adımları atmaktır…





Sabahattin İsmail

ulusal.com.tr