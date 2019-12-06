banner1199

banner1197

6 Aralık 2019 Cuma TRT Ana Haber neden yayınlanmadı?

Medya 07.12.2019, 09:26
6 Aralık 2019 Cuma TRT Ana Haber neden yayınlanmadı?
1/3

Dün akşam (6 Aralık) saat 19.00'da yayınlanması gereken Işıl Açıkkar'ın sunduğu TRT 1 Ana Haber Bülteni yayınlanmadı.