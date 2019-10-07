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ABD askerleri Suriye sınırından çekiliyor! İşte ilk fotoğraf
Güncel
07.10.2019, 14:25
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktalarını kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.
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#Emeklilikte yaşa takılanlar
#eyt
#istanbul
#izmir
#pkk
#chp
#abd
#fetö
#YPG
#türkiye
#deprem
#tsk
#AKP
#etimesgut
#rusya
#mhp
#suriye
#Metin Feyzioğlu
#mit
#meteoroloji