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ABD askerleri Suriye sınırından çekiliyor! İşte ilk fotoğraf

Güncel 07.10.2019, 14:25
ABD askerleri Suriye sınırından çekiliyor! İşte ilk fotoğraf

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktalarını kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.