ABD bu silahları mı geri alacak? 40.000 askerlik teçhizat, 400'den fazla askeri araç

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07 Temmuz 2017, 13:06

IŞID karşıtı koalisyonun Kanadalı üyesi: Tuğgeneral David Anderson.



Görevi: Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı koalisyon ile birlikte hareket eden güçlerin donatımı.



Gazetecilere konuştu. Suriye'de SDG adı altında iş gören PKK'ya verdikleri desteği anlattı.



İlk elden ve en kapsamlı bilgi...



Tuğgeneral Anderson PKK'ya verilen desteği şöyle özetledi: 400'den fazla askeri araç, 40.000 askere yetecek teçhizat...



Dahası: SDG'nin 8.500 üyesine özel askeri eğitim.



Üstelik bir kolorduyu donatmaya yetecek bu teçhizat sadece son bir yılda verilen miktar...



PKK'ya yönelik operasyonların en yoğun olduğu 2016'da 10.000 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Şimdi yukarıdaki sayıları düşünün.



ABD Savunma Bakanı Mattis'in sözleri işte bu bağlamda anlam kazanıyor: Rakka'nın kurtarılmasından sonra da PYD'ye silah vereceğiz.



Olağanüstü bir durumu anlatan haberler bir süre sonra anlamını yitirir. Kanıksarız. "Sınıra askeri sevkiyat" bu türden haberlerdir.



Sürekli sevkiyat yapılır. Artık sıradanlaşır. ABD'nin PKK'ya verdiği silahlar da bu türden haberler olmaya başladı.



Kanıksadık. Farkında değiliz. Ancak sınırımızda bize düşman, Türkiye'ye düşman bir kuvvete 40.000 askere yetecek teçhizat sağlanmış son bir yılda.



Sınırın bir diğer tarafı da Irak. "Barzani neyine güveniyor da bağımsızlık referandumu yapıyor" diyorsanız Kanadalı Tuğgeneralin buna da yanıtı var:



"21.000 peşmerge eğitime tabi tutuldu. Yüzlerce askeri araç gönderildi."



Şu an gösterilen hedefler Rakka ve Musul. Kısa bir süre sonra IŞİD bu bölgelerden sürülmüş olacak.



Kritik nokta işte burası. Bu kadar silah, eğitilmiş militan ne olacak?



Açılım döneminde Türkiye'nin önüne "silahları betona gömme" havucu atılmıştı. Yine benzer oyalama taktikleriyle ABD yanıbaşımızda ordu kuruyor.



Türkiye bugüne kadar "günlük" siyasetlerle yönetildi. Artık bu devrin sonuna gelindi.



Zira artık ödenecek "bedel" katlanılacak boyutta değil...



40.000 askeri teçhizatla başedebilecek siyasi dirayetin zamanı geldi.



Siyaset esnaflığını bir kenara bırakmanın Türkiye'nin önündeki gerçek sorunlara dönmenin vakti...



Artık fırtına dünden belli, başedebilecekler öne çıksın...



Mustafa Kaya

ulusal.com.tr