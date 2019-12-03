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ABD'den Fransa'ya karşı Google, Facebook, Apple ve Amazon hamlesi

Teknoloji 03.12.2019, 11:09
ABD'den Fransa'ya karşı Google, Facebook, Apple ve Amazon hamlesi

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.