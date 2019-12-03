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ABD'den Fransa'ya karşı Google, Facebook, Apple ve Amazon hamlesi
Teknoloji
03.12.2019, 11:09
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ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.
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#abd
#istanbul
#sel
#ankara
#atatürk
#deprem
#abdullah gül
#bingöl
#tsk
#chp
#Sıla TV
#başbakanlık
#YPG
#haber
#bursa
#Yeliz Özel
#bülent tüfenkci
#yalova
#Yaşar Güler