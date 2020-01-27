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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Güncel 27.01.2020, 00:42
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
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Amerikan medyasında yer alan haberlere göre kazada ölen diğer 4 kişinin Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi