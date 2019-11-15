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Acun Ilıcalı'dan Nusret açıklaması geldi
Güncel
15.11.2019, 01:18
1/5
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Nusret ile ilgili açıklama yaptı.
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#AKP
#iran
#chp
#Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
#izmir
#istanbul
#türkiye
#doğu perinçek
#barzani
#Eskişehir
#hastane
#Mersin
#Ümit Kocasakal
#Kırşehir
#af
#rize
#meclis
#ankara
#şanlıurfa
#KKTC