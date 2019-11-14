banner1199

banner1197

Acun Ilıcalı'dan Nusret açıklaması

Güncel 14.11.2019, 15:27
Acun Ilıcalı'dan Nusret açıklaması
1/5

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Nusret ile ilgili açıklama yaptı.