"Adalet" dilenmek… Atatürk’ün pusulası yol gösteriyor

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21 Haziran 2017, 15:58

“Ergenekon tiyatrosu Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü yok etmek amacıyla millet düşmanlarınca tezgâhlanmıştır. Ben Türk subayıyım. 5 yıldır dimdik ayaktayım. Kararı siz değil Türk milleti verecektir. Bu nedenle sizin vereceğiniz hükmün benim açımdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”



“Bu dava Türk milletine ve devrimlerine karşı emperyalistlerin tertibidir. Bu salonda suçlular vardır ama sanık sandalyesinde değildir! Son sözü Türk milleti söyleyecektir!



Türkiye tarihinin en büyük mağduriyetinin yaşandığı dönemdi… Tertibin sonunda müebbet hapisler havada uçuştu.

Binlerce yıla ulaşıyordu ceza süreleri toplamda…



O cezalar verilmeden önceki duruşmada son sözler söylendi… Sadece iki tanesini alıntıladım yukarıda… İsim vermeden…



O gün Türk ordusuna tertibi kuranlar şimdi aynı koğuşlarda yatıyor, aynı mahkemelerde yargılanıyor. Ancak bu noktaya kolay gelinmedi. Büyük mücadeleler verildi…



Silivri duvarlarının yıkılmasından 15 Temmuz’daki FETÖ kalkışmasının bastırılmasına kadar…



“Adalet” kimseye “hakkı” olduğu için verilmiyor. Ter akıtmak, bedel ödemek gerekiyor. Doğru çizgide ülkenin gerçeklerine yaslanan bir mücadele hattı gerekiyor.



Ergenekon/Balyoz tertiplerine karşı dimdik duran kahramanlarımız işte bu doğru mücadele hattı sayesinde başardılar.

Meşruiyetlerini “Türk Milleti”nden aldılar.



Muhatapları “Türk Milleti” oldu.



Son sözü “Türk Milleti”ne bıraktılar.



Tertipçinin adını çekinmeden açıkça söylediler…



“Adaleti” Avrupa’da ve ABD’de aramadılar…



“Okyanus ötesine” seslenmediler.



Darağaçlarının iplerini tutanlara “ben de sendenim” diye çağrı yapmadılar.



“Mağdur” gibi değil; “Türk Milleti”nin cesur bir ferdi gibi savaştılar…



Özetle, “adalet” dilenmediler…



Zira “adalet” dilenerek, başkalarından “umularak” elde edilemez…



Milletin sinesinde milletin taleplerine karşılık verilerek “adalet” mümkün kılınır.



Bugünün ihtiyaçları bakımından “Türk Milleti”nin başat talepleri açıktır: PKK ve FETÖ ile sonuna kadar mücadele.



Pusulasız yürüyüşe çıkarsanız uçurumdan yuvarlanırsınız. Önce sağlam bir pusulanız olmalı.



Yukarıdaki iki başlık bir kenara bırakıldığında pusulanız şaşmış demektir. “Türk Milleti”nin gücünü ve dikkatini uçurumdan yuvarlanmak için harcamaya çalışıyorsunuz demektir.



PKKseverlerle yaşamını PKK’ya karşı mücadeleye feda etmiş kahramanlar aynı yolda yürümez!



FETÖ artıklarıyla FETÖ’nün eliyle gerçekleşen tertiplerde hedef alınanlar da aynı yolda yürümez!



Yürüyemez…



“Yüzbin mağdur” sözüyle FETÖ ve PKK da aklanamaz…



“Adalet” aranmalı,



“adalet”in peşinden koşmalı,



“adalet” bu topraklarda tesis edilmeli,



“adalet” herkes için mümkün kılınmalı;



ancak “başkalarından” “adalet” dilenmemeli…



Bu topraklarda “adalet” ilk kez aranmıyor.



Binlerce yıldır sürdürülen “adalet” mücadelelerinden bize miras kalan bir örnek “adalet”in peşinde takip edeceğimiz pusulayı sunuyor:



“Adalet dilenmekle ve başkalarına kendini acındırmakla ulus işleri, devlet işleri görülemez; ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz." (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



Mustafa Kaya

ulusal.com.tr