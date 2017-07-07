0 0 0 0

Diğer Yazıları 07.07.2017 - "Adalet yürüyüşü" ve Vatan Partisi'nin tarihi uyarısı 04.07.2017 - "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil!" 01.07.2017 - Kimin için adalet? 27.06.2017 - “Tanklar Kâbe’ye dayanmadan” 23.06.2017 - Büyükelçi Robert Ford’un tarihi uyarısı 19.06.2017 - İncirlik'e el konsun, Habur kapatılsın! 16.06.2017 - "16 Nisan tuzağı" 13.06.2017 - 2. İsrail yolunda 25 Eylül referandumu 10.06.2017 - AKP'nin Iğdır'da iktidar seçeneğini engelleme çabası 07.06.2017 - Iğdır seçim sonuçları 25.05.2017 - Güneş Iğdır’dan doğar! 23.05.2017 - Rüya bitti ama hâlâ uyanmak istemeyenlere bir hatırlatma… 19.05.2017 - Iğdır aynasında partiler 16.05.2017 - Suriye ve Rusya’dan gelen mesajlar 12.05.2017 - Ekonomide Türkiye’nin geldiği yer ve kendini gösteren çözüm 08.05.2017 - Iğdır’da üç parti yarışacak! 30.04.2017 - Aymazlık ya da “tarihi nokta”ya doğru! 28.04.2017 - Tuzağın içinde debelenen AKP 25.04.2017 - "Kininizi büyütün ve intikamı asla unutmayın!" 22.04.2017 - Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike 17.04.2017 - AKP’nin Pirus zaferi 14.04.2017 - Ülke kaynakları özgür yurttaşa değil, “kul” ve “dilenciye”! 11.04.2017 - Tayyip Erdoğan'ın "Tek Millet"inin adı ne? 08.04.2017 - 26 yıldır ayağına kurşun sıkan ülke 04.04.2017 - Türkiye için en az maliyetli "Çıkış yolu", AKP için biricik "Kurtuluş" 01.04.2017 - AKP seçmeni neden “Hayır” diyor? 27.03.2017 - Terör ne zaman artar? 24.03.2017 - En tehlikeli yanlış 19.03.2017 - “Devlet adamlığı” nedir, ne değildir? 17.03.2017 - Vatan Partisi’nin İktidara Yürüyüş Kurultayı 10.03.2017 - Suriye’de kritik adım 05.03.2017 - Esad düşmanlığı üzerinden “hayır”ı savunacağını sanmak! 03.03.2017 - ABD bayrağı altında durmanın Kürde maliyeti 28.02.2017 - PKK referandumda ne yapacak? 24.02.2017 - Suriyeli kalabalıkla başkanlık mitingi 20.02.2017 - Boratav, Emperyalizm, Çin 16.02.2017 - Türkiye’nin düşmanı kim? 13.02.2017 - Gaziantep’ten Halep’e tersine göç 10.02.2017 - HAYIR cephesine sokulmaya çalışılan "Truva Atı" 06.02.2017 - Türkiye 'Hayır'a koşuyor 03.02.2017 - “Evet” bugünden milleti bölüyor, “Hayır” birleştiriyor! 30.01.2017 - AKP’nin çıkmaz sokaktaki çırpınışı 27.01.2017 - Türkiye nereye gidiyor? 24.01.2017 - Hangi küreselleşme? 20.01.2017 - Bir “Aydınlıkçı köylü önderi”nin ardından 16.01.2017 - Türkiye’nin mecburiyetleri, ABD’nin kararı: İlan edilen savaş 13.01.2017 - Yeni bir Dünya Savaşı tehlikesi 09.01.2017 - Aydınlıkçıların 42 yıl önceki İncirlik Eylemi 06.01.2017 - AKP’nin başkanlık hayallerini bitirecek etken 02.01.2017 - Reina katliamı dersleri 30.12.2016 - Vietnam Savaşı’ndan daha büyük sonuçları olacak gelişme 26.12.2016 - Günümüzde bölünmenin ve birleşmenin yasaları? 22.12.2016 - Karlov’a suikast, El Bab, Kayseri, Halep, Palmira... 19.12.2016 - Öncü Gençlik Kurultayının ardından 16.12.2016 - Vatan Partisi’nin 15 yıl öncesinden Türkiye’nin önüne koyduğu ekonomik krize çözüm programı 12.12.2016 - İntihar eylemlerinin anatomisi 09.12.2016 - Ekonomik krize Bayburt'un çözümü 06.12.2016 - AKP’nin alternatifi nerede? 01.12.2016 - Kapıyı çalan tehlike ve fırsat 27.11.2016 - Nerede yaşamayı tercih edersiniz ya da mutluluk tarifi 23.11.2016 - ŞİÖ ve Batı Asya Birliği 20.11.2016 - Yasal mücadele yolunu kapatan kim? 18.11.2016 - HDP ile ittifak hayalleri ve gerçek 14.11.2016 - Vatan için ölmenin anlamı 11.11.2016 - 10 Kasım’ın mesajı 07.11.2016 - "Seçimle gelmek" ve "yasal siyaset hakkı" 04.11.2016 - Atlantik ötesinden gelen uyarılar 31.10.2016 - Türkiye’nin mecburiyetleriyle savaşmak 26.10.2016 - Türkiye’nin Irak’taki muhatabı kim? 17.10.2016 - AKP’nin Başkanlık hayali başlamadan bitmeye mahkûmdur! 14.10.2016 - Arapça dil dersi adı altında işlenen Anayasa suçu 10.10.2016 - ''Asya’da terör ve Emperyalizm'' 03.10.2016 - Lozan’a, Milleti bölmek isteyen saldırır! 30.09.2016 - Suriye Ordusu direndiği için Erdoğan hala Cumhurbaşkanıdır 25.09.2016 - Kürtçe bilmeyen Kürtçü lider! 22.09.2016 - Türkiye’nin önündeki tuzak 20.09.2016 - ABD, Deyr-ez Zor’da Suriye Ordusu’nu neden bombaladı? 16.09.2016 - Öcalan’a cevabı Salih Müslim verdi 09.09.2016 - "Ordusuz kalmak" 05.09.2016 - ABD’ye güvenerek iş tutmanın sonu 02.09.2016 - Zurnanın zırt dediği yer 29.08.2016 - Fırat’ın ötesi, berisi 27.08.2016 - ''Üst aklın'' adını koymak 22.08.2016 - Canlı bombalardaki benzerlik 19.08.2016 - İki dava, iki ideoloji, iki insan tipi 15.08.2016 - 15 Temmuz’un laiklik dersi 12.08.2016 - AKP güçleniyor mu? 08.08.2016 - “ABD’nin Kıyma Makinesi Stratejisi" 05.08.2016 - Kurbağa ve akrep 01.08.2016 - Eşref Bitlis Kışlası’nın önündeki çöp kamyonları 26.07.2016 - Milli Hükümet yolunda önemli dönemeçler 24.07.2016 - Etnik ve dinsel çatışmanın tunç yasası 18.07.2016 - 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları ne olacak? 15.07.2016 - Türkiye’nin altına yerleştirilen el yapımı bomba 10.07.2016 - Rosa Lüksemburg üzerinden bir tarih dersi 07.07.2016 - Şam ile el sıkışmanın kaçınılmazlığı 03.07.2016 - Baş düşmanı doğru belirlemenin önemi 28.06.2016 - Savaşta düşmanı tanımanın avantajı 26.06.2016 - Dağılan ve çöken Avrupa’da Türkiye için bir gelecek olamaz! 21.06.2016 - Kürtlerin Anadolulaşması 18.06.2016 - Yeniden “tek bir millet” olma yoluna girmek 13.06.2016 - Suriye’de büyüyen tehdit ve iktidarın gafleti 10.06.2016 - ABD’nin ipiyle kuyuya inmeye çalışanlara bir hatırlatma 06.06.2016 - Çekiç Güç yanlışı ile kıyaslanmayacak aymazlık 03.06.2016 - Emperyalist saldırının son halkası: Alman Meclisi'nin kararı 01.06.2016 - Kürtlerin Türkiye ile gönül bağı kopuyor mu? 27.05.2016 - Aleviler nasıl kurban edilir? 25.05.2016 - CENTCOM Komutanı’nın Kobani teftişi 21.05.2016 - Bir kez daha Kilis üzerine 17.05.2016 - Bir “zorunluluğun” kendini göstermesi 15.05.2016 - Dış politika kökten değiştirilmeden güvenlik sağlanamaz, ekonomik krize çözüm bulunamaz! 10.05.2016 - Kilis’e neden roket yağıyor? 06.05.2016 - Davutoğlu olayı ne anlama geliyor? 02.05.2016 - Krize çözümün formülü: Rusya kapısını açmak, Şam’la işbirliği yapmak 28.04.2016 - İsmail Kahraman, TBMM Başkanlık koltuğunda oturamaz! 25.04.2016 - Akdeniz’de boğulan kim? 22.04.2016 - Üreten Türkiye’nin dünyadaki yeri 18.04.2016 - İİT Sonuç Bildirgesi ya da “devlet aklı”ndan yoksunluk 15.04.2016 - Emperyalizme bel bağlamanın sonu 12.04.2016 - “İdeolojisiz Anayasa” aldatmacası 08.04.2016 - Türkiye ekonomisinin mecburiyetleri 06.04.2016 - Türkiye, büyük değişimin arifesinde 02.04.2016 - Türkiye siyasetinde üç kutup 31.03.2016 - Vatan Savaşı’nda gelinen aşama ve görevler 25.03.2016 - Hatay aynasında Türkiye 21.03.2016 - Kürtler ayrılmak mı istiyor? 18.03.2016 - Ankara’daki patlamada “parmak izi” arayanlar 15.03.2016 - Obama'nın askeri olmaktan utanmayan solcular 12.03.2016 - 7.5 ayın sonunda Vatan Savaşı tartışması 08.03.2016 - “Sistem”e karşı nasıl mücadele edilir? 05.03.2016 - Bakalım bu oltaya takılan olacak mı? 29.02.2016 - Sistemin dört partisi içinden sela sesleri 26.02.2016 - Devrilen masa neyin işareti? 20.02.2016 - AKP’ye oy veren yurttaş da arayış içindedir 16.02.2016 - Suriye çıkmazından çıkış yolu 13.02.2016 - ‘Barış olsun, milyonlar ölsün!’ 03.02.2016 - Tepeden tırnağa inanç olan adam: Ali Tokgöz 29.01.2016 - Bütün milletimizi, AKP’nin bölücü ve gerici Anayasa girişimine karşı mücadeleye çağırıyoruz! 25.01.2016 - General Harrington’dan Joe Biden’e 22.01.2016 - “Eşit vatandaşlık” aldatmacası 19.01.2016 - Oy vermenin ötesi 15.01.2016 - 1128 akademisyenin açıklaması ve “bilim insanı” tavrı 12.01.2016 - Marx ve Engels’de Asya Devrimleri 11.01.2016 - HDP’nin ‘Özyönetim’i, Sosyalist Parti’nin ‘Federatif yapı’sı 06.01.2016 - Dünya yeniden Mezhep Savaşları Çağı’na döner mi? 02.01.2016 - İntihar yolunda yeni bir adım: “Özerk Kürdistan” Deklarasyonu 28.12.2015 - 2015 yılının Müslüman ülkeler açısından en önemli gerçeği 25.12.2015 - “Olsun ama benden uzakta…!” 22.12.2015 - Dostluğa ve işbirliğine mahkûm olmak 18.12.2015 - Alevilerin güvenliği ve PKK 14.12.2015 - Yusuf Atilla’nın ardından… 11.12.2015 - Evet kıyamet! Ama kimin için kıyamet! 08.12.2015 - HDP neden oy kaybetti? Terör velinimet olunca… 05.12.2015 - AKP’nin “Yeni Anayasa”sı nereden alınıyor? 02.12.2015 - Yeni bir Hrant Dink vakası 28.11.2015 - Rus uçağı, AKP iktidarı, Türkiye’nin güvenliği 24.11.2015 - Yıkımı tamamlamanın adı: Yeni Anayasa 21.11.2015 - “Türkiye Milleti” olur mu? 18.11.2015 - İslam Ortaçağı’nın intiharı 14.11.2015 - İktidar seçeneği sorunu 11.11.2015 - Yeni dönem, fırsatlar ve görevler 28.10.2015 - AKP ile koalisyon yapma yarışı 26.10.2015 - Putin'e posta koyan "yiğit"! 22.10.2015 - Davutoğlu’nun “Beyaz Toros” itirafı 20.10.2015 - Şeytan'la işbirliği savunulur mu? 18.10.2015 - AİHM zaferine nasıl ulaşıldı, dersleri nelerdir? 15.10.2015 - ABD’nin verdiği 50 ton silah nerede kullanılacak? 12.10.2015 - Ankara'da patlayan bomba 09.10.2015 - 1 Kasım’ı “tarihi bir fırsat”a dönüştürmek? 03.10.2015 - Yanlışta ısrarın varacağı yer 28.09.2015 - Yeni dönem partisini çıkaracaktır 22.09.2015 - AKP'yi iktidarda tutma partisi 15.09.2015 - “Bodrum Cizre’ye uzak değil!” 10.09.2015 - Etnik çatışma tuzağı, Türk Milleti’nin sağduyusu 01.09.2015 - 100 yıl sonra yeniden “Kafkas Seddi” 30.08.2015 - Şimdi herkes safını yeni baştan belirleyecektir 25.08.2015 - Bir kez daha Balkan Savaşı 22.08.2015 - Yeni bir seçime giderken Partiler 17.08.2015 - Türkiye’de seçim güvenliği yoktur 11.08.2015 - Savaşı kim başlattı? 07.08.2015 - Tek başına iktidar olma rüyası 05.08.2015 - Bir ay içinde doğrulanan öngörü 13.06.2015 - Seçimden ağırlaşan kriz çıkmıştır ve kaçınılmaz hesaplaşma artık kapımızdadır 12.06.2015 - ''Cihan değer arkadaş''; Veli Devecioğlu 05.06.2015 - 7 Haziran sonrası 03.06.2015 - Vatan Partisi barajı geçtiğinde ne olur? 29.05.2015 - AKP ve HDP; aynı programın partileri 25.05.2015 - Ev sahibini bastırmaya çalışan yavuz hırsız 22.05.2015 - Şalter indiren işçinin mesajı 19.05.2015 - Aydınlık'ın tarihi yazı dizisi: Sakine Cansız olayı 15.05.2015 - Vaatlere değil pratiğe bakmak 11.05.2015 - Kanla verilen mesaj 09.05.2015 - “Biz’ler Meclise” ya da “Parçalanmayı Resmileştirelim!” 05.05.2015 - Vatan Partisi, Gaziantep’in sorunlarına çözümü olan biricik Parti’dir 30.04.2015 - 1 Mayıs 2015 27.04.2015 - AKP, CHP, MHP ve HDP’yi, Gaziantep’in temel sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda tartışmaya çağırıyoruz! 24.04.2015 - İrtica, kuyusunu kazıyor 18.04.2015 - En sistem içi Parti 13.04.2015 - Doğal kaynak zenginliği bir ülkenin şanssızlığı olabilir mi? 10.04.2015 - Partilerin Elazığ milletvekili adayları neyin habercisi? 06.04.2015 - Sistemin halktaki arayışa cevabı 03.04.2015 - Kriz, arayış, çıkış yolu 30.03.2015 - Tertibin hedefine ulaştığı tek alan! 27.03.2015 - Türkiye, AKP ile dört yıl daha gidebilir mi? 23.03.2015 - Huntington, Öcalan ve “kasabın bıçağını yalayan öküz” 18.03.2015 - Aleviler HDP’yi destekler mi? 16.03.2015 - AKP - HDP ortaklığı 13.03.2015 - Musul Şovu AKP’yi Kurtarır mı? 09.03.2015 - AKP’ye oy veren yurttaşı kazanmak 06.03.2015 - HDP niçin şişiriliyor? 03.03.2015 - Tayyip sadece kendi halkından değil, bütün Müslümanlardan korkuyor! 01.03.2015 - PKK'ya silah mı bırakıyor; seçim şovu mu yapılıyor? 27.02.2015 - İktidarın alternatifi olan gücün alternatif dış politikası 24.02.2015 - Süleyman Şah Operasyonu neyi gösterdi? 18.02.2015 - Vatan Partisi’ne üye akını ne anlama geliyor? 11.02.2015 - ''Haziran'' bezirgânları 07.02.2015 - 50 yıllık yanlışın son noktası 04.02.2015 - SYRIZA kalıcı olabilecek mi? 31.01.2015 - PKK ve seçim 27.01.2015 - AKP iktidarını yıkmanın yolu 24.01.2015 - CHP'nin savunma barikatı 21.01.2015 - Türkiye’nin önünde istikrar var mı? 17.01.2015 - Geçmişten bugüne yalan İmparatorlukları 13.01.2015 - Dört Ermeni aydının tanıklığı 10.01.2015 - CHP, PKK ve ''Kuyrukçu sol'' ittifakı 03.01.2015 - Batı Asya'da İran'la birlik olmak 31.12.2014 - 2015’e büyük umutlarla giriyoruz 28.12.2014 - Narkoterör örgütü olarak PKK 24.12.2014 - 17 Aralık'ta gerçekte ne oldu? 19.12.2014 - Tarihin kapattığı parantez 17.12.2014 - Aynı safı paylaşanlar aynı ahlaka sahip olur 14.12.2014 - Kürtlere, ''Özerklik'' vaadiyle kurulan tuzak 10.12.2014 - Cumhurbaşkanı “vatana ihanet suçu” işledi 07.12.2014 - ABD'nin askeri olan ''solcular'' 03.12.2014 - Günün görevi iktidar boşluğunu doldurmaktır 30.11.2014 - Merkez sağda boşluk var mı? 26.11.2014 - Millet, 2015’in Mustafa Kemal’ini arıyor 22.11.2014 - Türkiye, yeni bir ''çözüm'' masalını kaldıramaz! 19.11.2014 - Sistemin kendini savunma refleksi 13.11.2014 - Kürtlere ve Alevilere kurulan Dersim tuzağı 08.11.2014 - Seçime giderken AKP’nin, PKK’yı CHP’nin kucağına bırakma taktiği 05.11.2014 - Türkiye’nin nesnelliği 01.11.2014 - Ayn-el Arap’a (Kobanê) gönderilen peşmerge birliğinin verdiği mesaj 28.10.2014 - “Açılımı” kim, neden bitiriyor? 24.10.2014 - Büyük çözüm olgunlaşıyor 22.10.2014 - Ayn el-Arap’ta ABD silahı ile savaşan, DTCF’de “Mustafa Kemal’in Askerleri”ne saldırır! 20.10.2014 - Babür Şah 15.10.2014 - Haziran ayaklanması ve Kobanê eylemleri arasındaki fark 11.10.2014 - Mazlumun davasını savunan Atatürk’e saldırır mı? 08.10.2014 - CHP barajın altına mı gidiyor? 05.10.2014 - Milli Kurtuluş için yola çıkan öncüler 30.09.2014 - Marul tarlasında işçi olmak 27.09.2014 - Çözümün sihirli formülü 24.09.2014 - IŞİD, 49 rehineyi Türkiye’ye neden verdi? 21.09.2014 - Kürtçe okul girişimi nedir, kime hizmet ediyor? 18.09.2014 - Çözüm bulmak bir yana, kendisi kriz nedeni olan iktidar 11.09.2014 - Bir intiharın hikâyesi 07.09.2014 - Tarihten 'Barış nasıl sağlanır' dersi 04.09.2014 - Burdur aynasındaki Türkiye 31.08.2014 - Çöken sistemin siyasetçi tipi 24.08.2014 - IŞİD'in tehdidi ne kadar ciddi? 21.08.2014 - ÖSO ve IŞİD'le başarılamayan, PKK ile de başarılamaz 16.08.2014 - Şeyh Sait'te birleşen gericilik ve bölücülük 10.08.2014 - Asyai Doğu'nun uyanışı ve 'Ortadoğu' tanımı 03.08.2014 - Kapımızdaki tehlike 13.07.2014 - En büyük yalan 10.07.2014 - Kılıçdaroğlu'nun altın vuruşu 29.06.2014 - İki senaryo; CHP ve MHP 26.06.2014 - Büyük sorunlar büyük çözümleri zorunlu kılar 22.06.2014 - Gaflet ve dalalet içinde olmak 19.06.2014 - Yeni Ortaçağ ne anlama geliyor? 15.06.2014 - Musul'da AKP'ye verilen mesaj 08.06.2014 - Aleviler 'açılım'dan neler kazandı? 05.06.2014 - Annelerin Diyarbakır'dan verdikleri mesaj 01.06.2014 - Erdoğan’ın seçim stratejisi 29.05.2014 - Aydınlıkçı komutan 25.05.2014 - AKP’nin yatırım mucizesi 22.05.2014 - Kaosa değil devrime gidiyoruz 13.05.2014 - Paris Tıp Fakültesi’nin tek hocası! 05.05.2014 - 2014’ün 1 Mayıs dersleri 27.04.2014 - İkiye mi bölündük? 20.04.2014 - Devrimci aydının halka borcunu ödeme bilinci 17.04.2014 - Petrolden pay talebinin yasal dayanakları 13.04.2014 - Ekonomide yolun sonundayız 06.04.2014 - 30 Mart seçimleri: Seçimin kaybedenleri 03.04.2014 - 30 Mart seçimleri (1): Pirus zaferi 29.03.2014 - 30 Mart’ın sonrası 25.03.2014 - Çıkış yolu 15.03.2014 - Silivri tahliyeleri ne anlama geliyor? 14.03.2014 - Demokratik özerklik tuzağı 09.03.2014 - Artık yeni bir dünyadayız 25.02.2014 - Baskı ve zulüm toplumu zelil yapar 22.02.2014 - Kürt sorunu kiminle çözülecek? 16.02.2014 - Halk, hırsıza neden oy veriyor? 14.02.2014 - Öcalan görüntüleri, itirazlar, sorular... 06.02.2014 - SSCB yeniden mi doğuyor? 02.02.2014 - PKK’nın önünü açma formülü: Genel Af 24.01.2014 - Ahmet Hakan'dan CIA misyonu 13.01.2014 - Silivri Hasdal kapılarının açılması 07.01.2014 - 'Saf' değil 'karışık' toplumlar büyük millet oldu 23.12.2013 - Bir ‘Kaset Diktatörlüğü’nün sonu 11.12.2013 - Genelkurmayı zabıt katibi mi yönetiyor? 06.12.2013 - 'Rojava' kimin politikası? 05.12.2013 - PKK, ABD'ye en bağımlı dönemini yaşıyor 27.11.2013 - Kürt sorununda neredeyiz? 14.11.2013 - “Ötekiler”deki PKK, gerçek PKK değil 09.11.2013 - Ahlak tartışması tuzağı 06.11.2013 - 'Açılım'ın diğer yüzü: Alevi dinciliği 05.11.2013 - Bir intihar hikâyesi 05.11.2013 - AKP’nin Alevi aşkı nereden geliyor? 01.11.2013 - Milli Hükümete doğru büyük bir adım 30.10.2013 - PKK’nın HDP hamlesi: Çılgınlaşan bölücülük 29.09.2013 - Abdullah Gül batan gemiyi terk mi ediyor? 18.09.2013 - PKK okulları neden boykot ediyor? 02.08.2013 - 5 Ağustos’ta Silivri’ye 31.07.2013 - Anketlerde gizlenen “Diğer” kim? 22.07.2013 - Kanuni devrinden Silivri’ye sahte belgeler 11.07.2013 - Olmak ya da olmamak 09.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas 06.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas 04.07.2013 - Haziran ayaklanmasında BDP (PKK) neden yok? 25.06.2013 - Türkiye Soluna 40 yılın en büyük dersi 12.06.2013 - “Yüzde 50’yi zor tutuyoruz” tehdidi 08.06.2013 - Taksim’i zapteden sihirli formül 24.05.2013 - Esaretten kurtuluşa 16.05.2013 - Adını gizleyen zenginler kim? 09.05.2013 - Emperyalizmin Sosyalistleri 04.05.2013 - Batı, 150 yıllık hedefine ulaşıyor mu? 02.05.2013 - Kamer Genç'in doğru sorusu 29.04.2013 - Temel bilimlerden kaçışın anlamı 22.04.2013 - Aktifleşen fay hatları 17.04.2013 - CHP, MHP, Ergenekon 12.04.2013 - İki kitle eylemi, bir dönüm noktası 09.04.2013 - Artçı değil, asıl dalga geliyor! 05.04.2013 - Gölgesinden korkan adam 27.03.2013 - Dün “Kemalistlerle yürüyelim” diyordu! Bugün Fethullah’a selam gönderiyor 08.03.2013 - Orta Doğu mu, Batı Asya mı? 23.02.2013 - “Batı” krizden kurtuluyor mu? 20.02.2013 - İbn-i Haldun’dan bir tarih dersi 08.02.2013 - Doğru mevzide savaşan komutan 08.02.2013 - 60 bin kişinin katili kim? 01.02.2013 - “Irkçılık” ve “solculuk” 30.01.2013 - Aşiret, milliyet, millet 12.01.2013 - “Alt-emperyal güç” olma yolunda AKP – PKK el ele 08.01.2013 - “Çözüm” ve Barış” şarkıları 12.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor! 11.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor! 08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu 08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu 01.12.2012 - Ergenekon’da koşar adım karara! 27.11.2012 - Bekir Bozdağ’ın Alevi aşkı! 25.11.2012 - Atatürk ve Seyit Rıza 18.11.2012 - Savaşmadan düşmanı yenmek 14.11.2012 - "Kürt Koridoru" ihalesi AKP'de! 10.11.2012 - ABD, Suriye Muhalefeti içinde PKK’nın (PYD) konumunu güçlendiriyor 07.11.2012 - 10 Kasım ve sonrası 01.11.2012 - 29 Ekim mesajı 16.10.2012 - “Kürt Koridoru”nun ordusu! 11.10.2012 - “Ulu Hakan”ın mirası 03.10.2012 - Plan tıkır tıkır yürüyor! 28.09.2012 - Kurt kocayınca… 25.09.2012 - Tek yol Oslo mu? 21.09.2012 - Anuşirvan’dan “Anayasa” dersi 19.09.2012 - "İran’ı tehdit edelim, İsrail’le anlaşalım!" 13.09.2012 - Kürt sorununun “uluslararasılaştırılması”nda YCHP’nin rolü 12.09.2012 - Davutoğlu’nu feda, Erdoğan’ı kurtarır mı? 08.09.2012 - Haramilerin vahşeti 05.09.2012 - Yüzde 60’ın aradığı parti 29.08.2012 - “En uzun ömürlü insan” 15.08.2012 - “Tanrılaşan insan” 13.08.2012 - Devrim barış getirir 08.08.2012 - Erdoğan’ın “latifesi” ve gerçek 03.08.2012 - Sünnet çocuğuna ninniler! 28.07.2012 - İktidar alternatifi olmak (3) 24.07.2012 - Türkiye, ayağına ikinci kurşunu sıkarken… 14.07.2012 - 100 yıl sonra yeniden birlik 05.07.2012 - Balkan Savaşı ve Ergenekon davası 30.06.2012 - AKP son kavşakta 27.06.2012 - "Türkçe Olimpiyatı" dediler İngilizce çıktı 20.06.2012 - Oslo’dan yeni mutabakata aktörler 19.06.2012 - Türkiye'ye giydirilen deli gömleği 17.06.2012 - Gladyonun taktiği 13.06.2012 - Ortakçının oğlu TALİP APAYDIN 06.06.2012 - Yandaş gazetecilerin Ergenekon itirafları 05.06.2012 - Çöküşün resmi: ABD Cezaevleri 31.05.2012 - Avrupa yol ayrımında 24.05.2012 - Kanserli doku yayılıyor 20.05.2012 - Zulüm; 28 Şubat döneminde mi vardı yoksa bugün mü var? 17.05.2012 - “Yeni Anayasa” ortakları 16.05.2012 - Dil sürçmesi! 09.05.2012 - AKP ve Kemalizm 05.05.2012 - Dönek nerede durur? 02.05.2012 - ABD kartları açık oynuyor 28.04.2012 - TSK değil, CHP teslim alındı 24.04.2012 - “Demokratik Özerklik” (2) 21.04.2012 - “Demokratik özerklik” (1) 20.04.2012 - AKP’nin uyguladığı dış politikada önümüze gelecek fatura 14.04.2012 - Son darbe: Yeni anayasa 12.04.2012 - Türkiye’yi intihar’a sürükleyen adam 07.04.2012 - Tekrar 12 Eylül tiyatrosu 05.04.2012 - Batı Asya Birliği, Ulusal Devletler ve Kürt Sorunu 01.04.2012 - 12 Eylül Yargılaması 28.03.2012 - Kime örgüt üyesi denir? 16.03.2012 - Çin’in Geleceği 14.03.2012 - ABD’nin Yeni Stratejisi 09.03.2012 - AKP, Taraf ve yandaş yazarları neden şaşırttı 07.03.2012 - “Küresel sistem”in geleceği 03.03.2012 - Wal-Mart Ekonomisi 28.02.2012 - Muaviye Tugayı 24.02.2012 - Suriye, F tipi örgüt, MİT ve AKP 22.02.2012 - Gazeteci (!) 22.02.2012 - Gazeteci (!) 18.02.2012 - Geyik komutasında Arslan ordusu mu, Arslan komutasında Geyik ordusu mu? 15.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (2) 11.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (1) 08.02.2012 - Humus – Stalingrad 06.02.2012 - Başarıya giden yol

07 Temmuz 2017, 10:03

Aydınlıkçıların yarım yüzyıllık tarihi, birçok açıdan ele alınıp incelenebilir. Önemli dönüm noktalarında veya önemli gelişmelerde Aydınlıkçıların hep doğru tavır aldığı gerçeğini, son günlerde yaşadığımız tartışmalar dolaysıyla özellikle hatırlamamız gerekiyor.



1968 sonrasında Sovyetler Birliği’nin sosyalist bir ülke olmaktan çıktığını ilk defa Aydınlıkçılar söylediler. Malum saldırıları yalnız başlarına göğüslediler.



1970 – 71’lerde Türkiye soluna hakim olan maceracılığa da Aydınlıkçılar tek başlarına karşı koydular. Banka soygunu, çocuk kaçırma vb gibi eylemleri devrimcilik adına savunanlar, Aydınlıkçıları “pasifist”, “teslimiyetçi” olmakla suçladılar.



1977 1 Mayısına giden günlerde bütün Türkiye’yi, büyük bir provokasyonun hazırlanmakta olduğu konusunda uyaran Aydınlıkçılardı. Hiçbir sol grup Aydınlıkçıların uyarısını dinlemedi, sonuç Kontrgerilla’nın 34 yurttaşımızı katletmesi oldu.



1980 öncesinde sol gruplar hakim oldukları üniversitelere ülkücü öğrencileri, ülkücüler hakim oldukları üniversitelere solcu öğrencileri almıyorlardı. Bu anlayışın sonucunda çıkan çatışmalarda binlerce genç öldürüldü. Aydınlıkçılar ise “Öğrenci kimliği olan herkes okula gidebilmelidir” politikasını savundular.



Aydınlıkçılar bu tutumlarından dolayı hem MHP’lilerin, hem de kendisine “solcu” diyen grupların saldırısına uğradılar.



1980 darbesi öncesinde yaklaşan darbe tehlikesine dikkat çeken ve bunu önlemek için “Milli Birlik Hükümeti” çözümünü öneren Aydınlıkçılardı. Gene yalnızdılar ve bu politikayı savundukları için “sınıf işbirlikçisi” olmakla suçlandılar.



Aydınlıkçılar, 1980’li yıllarda ise bütün solu etkileyen “sivil toplumcu” cereyana karşı tek başlarına mücadele ettiler.



1990’lı yıllar



1991 öncesinde ABD’nin Irak işgali öncesinde silahlı eylemlere daha yeni başlamış ve yolun başında olan PKK’yı, emperyalizmle işbirliği yapmaması konusunda uyaran ve sorunlarımızı Türkiye’nin içinde, kendi aramızda çözmemiz gerektiğini söyleyen de sadece Aydınlıkçılar oldu. Doğu Perinçek’in bu yöndeki çabaları sonraki yıllarda, ABD ile aleni işbirliğine giden ve bu emperyalistin “kara gücü” olan PKK ile açıktan iş tutan her renkten siyasi akımın saldırı gerekçesi oldu.



ABD, 1991 yılında Irak’ı işgal etti. PKK, işgalci ile işbirliğine yöneldi. Bu işbirliği 2. Körfez Savaşı’ndan sonra daha da ileri boyutlara taşındı. Bu gelişmeye en başından beri net olarak karşı çıkan sadece Vatan Partisi oldu.



Bu süreç içinde CHP önce 1991 yılında PKK ile seçim ittifakı yaptı. 2015 Haziran seçimlerinde ise PKK’nın barajı aşmasına yardım etti. ABD’nin PKK’ya ağır silahlar vermesine ses çıkarmadı. Son olarak PKK ile birlikte “Adalet Yürüyüşü” yapıyor.



AKP ise arkada kalan yıllarda “Kürt açılımı” adı altında PKK ile fiilen koalisyon ortağı oldu. 2013 Diyarbakır Nevruz bayramı kutlamalarının iki konuşmacısı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’dı.



Hal böyleyken CHP bugün, 1990 yılına ait fotoğrafları göstererek cevap veriyor. CHP’nin Denizli İl Başkanı utanmadan Doğu Perinçek’in 1990 yılına ait malum Bekaa fotoğrafını sallayarak basın toplantısı yapıyor.



AKP, Iğdır seçimlerinin son günlerinde, gene o malum fotoğrafları kullanarak Vatan Partisi’ne karşı psikolojik savaş yürütüyor.



Ergenekon tertibi



Hırant Dink cinayetinin ardından, bu cinayetin Fethullahçı Çete’nin işi olduğunu kanıtlarıyla kamuoyuna açıklayan Doğu Perinçek oldu. “Hırant’ın arkadaşları” adı altında, malum merkez tarafından bir gecede hazırlanıp ellerine tutuşturulan pankart ve dövizleri taşıyanlar ise Türk Ordusu’nu suçlamada birbirleriyle yarıştılar.



Aradan 10 yıl geçtikten sonra Fethullahçı polis şefleri, bugün suikastın gerçek failleri olarak yargılanıyorlar.



Ergenekon tertibinin asıl hedefinin Türk Ordusu olduğunu ilk gününden itibaren açıklayan sadece Vatan Partisi’ydi. Vatan Partisi bu gerçeği açıkladığı zaman bir iki emekli asker dışında hiç kimse hapse atılmamıştı.



Bir kez daha tarihi uyarı!



Referandum Türkiye’nin önüne getirildiği zaman bunun Türkiye’ye kurulmuş bir tuzak olduğunu söyleyen de Aydınlıkçılar oldu.



16 Nisan’da referandum oldu. Arkasından kurulan tuzağın bir parçası olarak düşünülen adımlar birer birer uygulamaya kondu.

ABD, PKK’ya ağır silah vermeye başladı. ABD askerleri ve PKK ortaklaşa Rakka operasyonunu yürütüyorlar. Eşzamanlı olarak Afrin’den Türkiye’ye taciz ateşleri başladı.



Barzani 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıkladı.



Türkiye, Afrin’e müdahale hazırlıklarına başladı.



İşte tam bu koşullarda CHP, içerde yüzde 49’u “sağlamlaştırmak”tan, HDP (PKK) ile birlikteliği pekiştirmekten bahsetmeye başladı. PKK ve FETÖ mağdurlarına “Adalet” diye yollara düştü.



Vatan Partisi, işte bu koşullarda CHP’ye tarihi bir uyarı yaptı: “PKK ve FETÖ mağdurlarına adalet istemek demek, Türkiye’nin bugün ABD emperyalizmi ve onun cepheye sürdüğü terör örgütlerine karşı yürüttüğü “Vatan Savaşı”nın karşısında yer almak demektir.”



“PKK ve FETÖ ile birlikte istenen adalet, Türkiye’nin ezici çoğunluğunu karşıya almak demektir.



“Ayrıca PKK ve FETÖ ile kolkola AKP’nin yanlışlarına, hukuk dışı davranışlarına karşı mücadele de edilemez.



“PKK ve FETÖ ile birlikte aynı fotoğraf karesine girmek tam tersine AKP’yi güçlendirir.”



Vatan Partisi bu duruşuyla “Sol Mahallede” bir kez daha yalnız kalmış gibi görünüyor.



Gerçi olaya Türkiye’nin bütünü açısından bakıldığında Vatan Partisi yalnız değil. Türk Milletinin en az yüzde 80’i Vatan Partisi’nin bu tavrını benimsiyor.



Ümit Kocasakal, Metin Feyzioğlu, Onur Öymen gibi CHP kitlesi içinde ağırlığı olan isimlerin, Vatan Partisi’nin tavrından esasta farklı bir duruşları yok.



Vatan Partisi’nin tavrını anlamayan “sol mahallenin” geri kalanlarının, gerçeği görmesi için bu sefer çok fazla beklemek gerekmeyecek.



Vatan Partisi Türkiye’nin esas gündemi ile ilgili bir kampanya yürütüyor: “İncirlik’e El Konsun, Habur Kapatılsın!”



Türkiye’nin kaderi İncirlik’te, Habur’da, Afrin’de, Tel Abyad’da, Irak’ta ve Katar’da yaşanacak gelişmeler bağlı.



Adı geçen yerlerde yaşanacak her gelişme, Aydınlıkçıların bir kez daha tarihi bir uyarıda bulunduğunu ortaya koyacak, “mahallenin uyuyanlarını” uyandıracaktır.



Mehmet Bedri Gültekin

ulusal.com.tr