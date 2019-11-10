Af yasası ve şartlı ceza indirimi haberleri! Son dakika gelişmesi yaşanıyor

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Mahkum ve hükümlüler ile onların yakınları, af yasası ve şartlı ceza indirimindeki son dakika haberlerini merakla araştırıyor. Vatandaşlar, Son dakika af yasası ve şartlı ceza indirimi haberleri! Cumhurbaşkanlığından gelen açıklama neydi? İbrahim Kalın ne demişti sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanlığı'nın ikinci yargı paketi ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirtmişti. İşte ayrıntılar