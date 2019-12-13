Sabahattin İsmail

Demokrasi, basın özgürlüğü, şeffaflık, demokratlık konusunda mangalda kül bırakmayan Akıncı’nın, Halktan korkan gerçek yüzü önceki akşam yeniden teşhir oldu…

Akıncı, seçim kampanyası çerçevesinde, devlet TV’si BRTK’de, akrabasının TV’si Genç Tv’de ve içini karıştırdığı CTP’nin televizyonu SİM TV’de yayınlanacak ortak bir yayın tezgahladı…

Halkın gerçekleri öğrenmesinden ödü patladığı için, bu ortak yayına katılacak gazeteciler de yandaşlardan belirlendi…Kendisini eleştiren, verdiği tavizleri sorgulayan, kendisine her zaman Halk önünde tartışmak için Hodri Meydan çeken tek bir gazeteciyi dahi programa dahil etmedi…

Bunu yapmadığı gibi, Halktan soru almayı da kabul etmedi…

Kelimenin tam anlamıyla kendi çaldı, kendi oynadı, Halkla resmen alay etti.

Çünkü, verdiği korkunç tavizleri Halkın öğrenmesinden korkuyor, bir yığın laf kalabalığı ile Halkın çıkarlarını savunduğu algısı yaratmaya çalışıyor…

Verdiği tavizleri bilen ve eleştiren cesur gazeteciler programa katılsalar ipliği hemen pazara çıkacağı için, söz konusu danışıklı dövüşlü, al gülüm-ver gülüm programını tezgahlandı…

Nitekim programda, siyasi eşitlik, toprak, mülkiyet, garantörlük, iki kesimlilik, iki devletlilik, nüfusumuz, derogasyonlar, 4 özgürlük vb konularda verdiği korkunç tavizler konusunda kendisine tek soru sorulmadı…

O nedenle program bir Halka hesap verme programı değil, ucuz, inandırıcılıktan uzak, bayat ve sıkıcı bir şova ve lafazanlığa dönüştü…

Gerçek dışı, yanıltıcı, boş lafları dinlemek için adeta kendi kendime işkence yaptım…

NELER DEDİ?

Berlin toplantısı, “ iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon çözümü teyit edildiği için büyük bir kazanım ve başarı imiş! ”

Resmen aklımızla alay ediyor…

Bir tek “gazeteci!” de çıkıp kendisine “ ne diyorsun kardeşim, bunca yıldır zaten federasyon görüşülmüyor mu? BM’nin sunduğu Cuellar Planları, Gali Planı, Annan Planı federasyon planları değil miydi? Sen de 4.5 yıl federasyon görüşmedin mi? Crans Montana’da çöken federasyon süreci değil miydi? Ve şimdi çıkıp da bize ‘Berlin görüşmesinde çözümün federasyon olacağı teyit edildi, bu büyük bir başarıdır’ demek Halkla alay etmek değil midir? ” demedi…

DEVLETE İNANMAYAN BİR CUMHURBAŞKANI

Akıncı, programın yarısını neredeyse, iki devletli çözümün niye mümkün olmadığını kendine göre izah etmekle geçirdi…

Tam da aynı gün, Akıncı’nın Crans Montana sonrası, “bundan sonra iki devletli çözüm gündeme gelmelidir, bu bizim kuşağın son denemesiydi, biz başarılı olamadık, bundan sonraki kuşaklara başarılar dilerim” şeklindeki birçok açıklamasını yer ve tarih vererek toparladığım bir yazım yayınlanmasına karşın, bir tek “gazeteci!” de çıkıp kendisine, “ama bundan sonra iki devletli çözüm gündeme gelmelidir, KKTC ile yola devam edeceğiz, KKTC’yi güçlendirmeye devam edeceğiz, alternatifsiz değiliz” diyen siz değil miydiniz? diye sormadı…

Cumhurbaşkanı olduğu devletin tanınmasının mümkün olmadığını ve iki egemen devlete dayalı bir çözümün hayal olduğunu iddia eden bir Cumhurbaşkanı olabilir mi?

Böyle bir iddian varsa o makamda ne işin var?

Böyle bir iddian varsa, niye Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oluyorsun, sana KKTC’ye sahip çıkma, yaşatma ve yüceltme görevi veren Cumhurbaşkanlığı yeminini niye yapıyorsun?

Tutarlı ve ciddi bir insan inanmadığı bir konuda yemin eder ve inanmadığı bir devletin başına gelmek için çırpınır mı?

Yanıtı yine ben vereyim…

Özel bir misyonu varsa, inanmadığı yemini de eder, inanmadığı devletin başına da gelir…

Belli ki Akıncı’nın misyonu bağımsız-egemen KKTC devletini ortadan kaldırmak ve Kıbrıs Türklerini Türkiye’nin garantörlüğünün bulunmayacağı Rum ağırlıklı bir federasyona “eyalet statüsü” ile yama yapmaktır…

GARANTÖRLÜĞE KARŞI ÇIKTI

Nitekim söz konusu programda Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesine, karşı olduğunu da itiraf etmiştir…

Bu çerçevede Meclisin, hükümetin, Türkiye’nin bilgisi ve onayı dışında emrivakiyle kabul ettiği ve Anastasiadis’e “stratejik bir anlaşma” olarak imzalanmasını önerdiği garantörlüğün iptalini öngören Guterres belgesini de programda savunmuştur…

“ O belgede garantörlüğün iptalinin öngörülmesinin doğru olduğunu, Türkiye’nin anayasal düzeni yeniden kurmak için adaya müdahale ettiğini, ancak yeni bir anayasal düzen kurulacağına göre, garanti anlaşmasının da değiştirilmesinin doğru olduğunu, örneğin şimdi her garantörün ayrı ayrı tek başlarına müdahale hakları bulunduğunu, böyle birşeyin kabul edilemeyeceğini, Rumların da kabul edebileceği yeni bir güvenlik sistemi kurulması gerektiğini, bunun için de garantörlüğün müzakere edilmesi gerektiğini, bunu konuşmaktan korkulmaması gerektiğini” söylemiştir…

Oradaki sözde “gazeteci” lerden bir teki bile kendisine “ ama Kıbrıs sorununun nedeni garantörlük değil, ENOSİS’tir…Sizin tavrınız KKTC Meclisi’nin 2010 yılında oy birliğiyle aldığı “garantörlük kırmızı çizgimizdir. Garantörlük aynen devam etmelidir..’ şeklindeki karara terstir, siz kendinizi Meclisin üzerinde mi görüyorsunuz? Kaldı ki Halkın %90’ının ve Türkiye’nin garantörlüğün aynen devamını istediği biliniyor…Halka, Meclise, hükümete ve Türkiye’ye rağmen garantörlüğün iptalini savunma yetkisini nerede buldunuz? ” diye sormamıştır…

Sormadılar çünkü sormamaları için oraya çağrılmışlardır..

Akıncı, bu soruları sormayacak kişilerin toplantıya katılmasını ve tek kale maç yapmayı istemiştir…

Yeniden vurguluyorum:

Akıncı, korkaktır, demokrat değildir, demokrasiye saygısı yoktur Halkın gerçekleri öğrenmesinden ödü patlamaktadır...Tüm siyasetini Halkı laf kalabalığı ile aldatma üzerine kurmuştur…

Kendisine bu tür soruları soracak ve tartışacak olan, yıllardır her gün soran, ben ve benim gibi düşünen kişilerle Halk önünde tartışmaktan ödü kopmaktadır…

Eğer aksini iddia ediyorsa, kendisine bir kez daha HODRİ MEYDAN diyorum. Cesaretin varsa, Halka ve demokrasiye bir nebze saygın varsa, gel Halk önünde istediğin kanalda tartışalım…