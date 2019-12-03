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ALES cevap kağıtları yayımlandı

Güncel 03.12.2019, 17:12
ALES cevap kağıtları yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.