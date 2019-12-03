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ALES cevap kağıtları yayımlandı
Güncel
03.12.2019, 17:12
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.
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#abd
#istanbul
#sel
#ankara
#atatürk
#deprem
#abdullah gül
#bingöl
#tsk
#chp
#Sıla TV
#başbakanlık
#YPG
#haber
#bursa
#Yeliz Özel
#bülent tüfenkci
#yalova
#Yaşar Güler