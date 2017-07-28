Alevilik İslam dışı mı? (1)

Mehmet Bedri Gültekin
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25.05.2017 - Güneş Iğdır’dan doğar!
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04.04.2017 - Türkiye için en az maliyetli "Çıkış yolu", AKP için biricik "Kurtuluş"
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19.03.2017 - “Devlet adamlığı” nedir, ne değildir?
17.03.2017 - Vatan Partisi’nin İktidara Yürüyüş Kurultayı
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24.11.2015 - Yıkımı tamamlamanın adı: Yeni Anayasa
21.11.2015 - “Türkiye Milleti” olur mu?
18.11.2015 - İslam Ortaçağı’nın intiharı
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18.02.2015 - Vatan Partisi’ne üye akını ne anlama geliyor?
11.02.2015 - ''Haziran'' bezirgânları
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04.02.2015 - SYRIZA kalıcı olabilecek mi?
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27.01.2015 - AKP iktidarını yıkmanın yolu
24.01.2015 - CHP'nin savunma barikatı
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17.01.2015 - Geçmişten bugüne yalan İmparatorlukları
13.01.2015 - Dört Ermeni aydının tanıklığı
10.01.2015 - CHP, PKK ve ''Kuyrukçu sol'' ittifakı
03.01.2015 - Batı Asya'da İran'la birlik olmak
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28.12.2014 - Narkoterör örgütü olarak PKK
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19.12.2014 - Tarihin kapattığı parantez
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14.12.2014 - Kürtlere, ''Özerklik'' vaadiyle kurulan tuzak
10.12.2014 - Cumhurbaşkanı “vatana ihanet suçu” işledi
07.12.2014 - ABD'nin askeri olan ''solcular''
03.12.2014 - Günün görevi iktidar boşluğunu doldurmaktır
30.11.2014 - Merkez sağda boşluk var mı?
26.11.2014 - Millet, 2015’in Mustafa Kemal’ini arıyor
22.11.2014 - Türkiye, yeni bir ''çözüm'' masalını kaldıramaz!
19.11.2014 - Sistemin kendini savunma refleksi
13.11.2014 - Kürtlere ve Alevilere kurulan Dersim tuzağı
08.11.2014 - Seçime giderken AKP’nin, PKK’yı CHP’nin kucağına bırakma taktiği
05.11.2014 - Türkiye’nin nesnelliği
01.11.2014 - Ayn-el Arap’a (Kobanê) gönderilen peşmerge birliğinin verdiği mesaj
28.10.2014 - “Açılımı” kim, neden bitiriyor?
24.10.2014 - Büyük çözüm olgunlaşıyor
22.10.2014 - Ayn el-Arap’ta ABD silahı ile savaşan, DTCF’de “Mustafa Kemal’in Askerleri”ne saldırır!
20.10.2014 - Babür Şah
15.10.2014 - Haziran ayaklanması ve Kobanê eylemleri arasındaki fark
11.10.2014 - Mazlumun davasını savunan Atatürk’e saldırır mı?
08.10.2014 - CHP barajın altına mı gidiyor?
05.10.2014 - Milli Kurtuluş için yola çıkan öncüler
30.09.2014 - Marul tarlasında işçi olmak
27.09.2014 - Çözümün sihirli formülü
24.09.2014 - IŞİD, 49 rehineyi Türkiye’ye neden verdi?
21.09.2014 - Kürtçe okul girişimi nedir, kime hizmet ediyor?
18.09.2014 - Çözüm bulmak bir yana, kendisi kriz nedeni olan iktidar
11.09.2014 - Bir intiharın hikâyesi
07.09.2014 - Tarihten 'Barış nasıl sağlanır' dersi
04.09.2014 - Burdur aynasındaki Türkiye
31.08.2014 - Çöken sistemin siyasetçi tipi
24.08.2014 - IŞİD'in tehdidi ne kadar ciddi?
21.08.2014 - ÖSO ve IŞİD'le başarılamayan, PKK ile de başarılamaz
16.08.2014 - Şeyh Sait'te birleşen gericilik ve bölücülük
10.08.2014 - Asyai Doğu'nun uyanışı ve 'Ortadoğu' tanımı
03.08.2014 - Kapımızdaki tehlike
13.07.2014 - En büyük yalan
10.07.2014 - Kılıçdaroğlu'nun altın vuruşu
29.06.2014 - İki senaryo; CHP ve MHP
26.06.2014 - Büyük sorunlar büyük çözümleri zorunlu kılar
22.06.2014 - Gaflet ve dalalet içinde olmak
19.06.2014 - Yeni Ortaçağ ne anlama geliyor?
15.06.2014 - Musul'da AKP'ye verilen mesaj
08.06.2014 - Aleviler 'açılım'dan neler kazandı?
05.06.2014 - Annelerin Diyarbakır'dan verdikleri mesaj
01.06.2014 - Erdoğan’ın seçim stratejisi
29.05.2014 - Aydınlıkçı komutan
25.05.2014 - AKP’nin yatırım mucizesi
22.05.2014 - Kaosa değil devrime gidiyoruz
13.05.2014 - Paris Tıp Fakültesi’nin tek hocası!
05.05.2014 - 2014’ün 1 Mayıs dersleri
27.04.2014 - İkiye mi bölündük?
20.04.2014 - Devrimci aydının halka borcunu ödeme bilinci
17.04.2014 - Petrolden pay talebinin yasal dayanakları
13.04.2014 - Ekonomide yolun sonundayız
06.04.2014 - 30 Mart seçimleri: Seçimin kaybedenleri
03.04.2014 - 30 Mart seçimleri (1): Pirus zaferi
29.03.2014 - 30 Mart’ın sonrası
25.03.2014 - Çıkış yolu
15.03.2014 - Silivri tahliyeleri ne anlama geliyor?
14.03.2014 - Demokratik özerklik tuzağı
09.03.2014 - Artık yeni bir dünyadayız
25.02.2014 - Baskı ve zulüm toplumu zelil yapar
22.02.2014 - Kürt sorunu kiminle çözülecek?
16.02.2014 - Halk, hırsıza neden oy veriyor?
14.02.2014 - Öcalan görüntüleri, itirazlar, sorular...
06.02.2014 - SSCB yeniden mi doğuyor?
02.02.2014 - PKK’nın önünü açma formülü: Genel Af
24.01.2014 - Ahmet Hakan'dan CIA misyonu
13.01.2014 - Silivri Hasdal kapılarının açılması
07.01.2014 - 'Saf' değil 'karışık' toplumlar büyük millet oldu
23.12.2013 - Bir ‘Kaset Diktatörlüğü’nün sonu
11.12.2013 - Genelkurmayı zabıt katibi mi yönetiyor?
06.12.2013 - 'Rojava' kimin politikası?
05.12.2013 - PKK, ABD'ye en bağımlı dönemini yaşıyor
27.11.2013 - Kürt sorununda neredeyiz?
14.11.2013 - “Ötekiler”deki PKK, gerçek PKK değil
09.11.2013 - Ahlak tartışması tuzağı
06.11.2013 - 'Açılım'ın diğer yüzü: Alevi dinciliği
05.11.2013 - Bir intihar hikâyesi
05.11.2013 - AKP’nin Alevi aşkı nereden geliyor?
01.11.2013 - Milli Hükümete doğru büyük bir adım
30.10.2013 - PKK’nın HDP hamlesi: Çılgınlaşan bölücülük
29.09.2013 - Abdullah Gül batan gemiyi terk mi ediyor?
18.09.2013 - PKK okulları neden boykot ediyor?
02.08.2013 - 5 Ağustos’ta Silivri’ye
31.07.2013 - Anketlerde gizlenen “Diğer” kim?
22.07.2013 - Kanuni devrinden Silivri’ye sahte belgeler
11.07.2013 - Olmak ya da olmamak
09.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas
06.07.2013 - PKK’nın aynası cemaatler: Çürüme ve iflas
04.07.2013 - Haziran ayaklanmasında BDP (PKK) neden yok?
25.06.2013 - Türkiye Soluna 40 yılın en büyük dersi
12.06.2013 - “Yüzde 50’yi zor tutuyoruz” tehdidi
08.06.2013 - Taksim’i zapteden sihirli formül
24.05.2013 - Esaretten kurtuluşa
16.05.2013 - Adını gizleyen zenginler kim?
09.05.2013 - Emperyalizmin Sosyalistleri
04.05.2013 - Batı, 150 yıllık hedefine ulaşıyor mu?
02.05.2013 - Kamer Genç'in doğru sorusu
29.04.2013 - Temel bilimlerden kaçışın anlamı
22.04.2013 - Aktifleşen fay hatları
17.04.2013 - CHP, MHP, Ergenekon
12.04.2013 - İki kitle eylemi, bir dönüm noktası
09.04.2013 - Artçı değil, asıl dalga geliyor!
05.04.2013 - Gölgesinden korkan adam
27.03.2013 - Dün “Kemalistlerle yürüyelim” diyordu! Bugün Fethullah’a selam gönderiyor
08.03.2013 - Orta Doğu mu, Batı Asya mı?
23.02.2013 - “Batı” krizden kurtuluyor mu?
20.02.2013 - İbn-i Haldun’dan bir tarih dersi
08.02.2013 - Doğru mevzide savaşan komutan
08.02.2013 - 60 bin kişinin katili kim?
01.02.2013 - “Irkçılık” ve “solculuk”
30.01.2013 - Aşiret, milliyet, millet
12.01.2013 - “Alt-emperyal güç” olma yolunda AKP – PKK el ele
08.01.2013 - “Çözüm” ve Barış” şarkıları
12.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor!
11.12.2012 - Mısır, Nasır’da birleşiyor!
08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu
08.12.2012 - Beşir Atalay’ın CHP’ye şükran borcu
01.12.2012 - Ergenekon’da koşar adım karara!
27.11.2012 - Bekir Bozdağ’ın Alevi aşkı!
25.11.2012 - Atatürk ve Seyit Rıza
18.11.2012 - Savaşmadan düşmanı yenmek
14.11.2012 - "Kürt Koridoru" ihalesi AKP'de!
10.11.2012 - ABD, Suriye Muhalefeti içinde PKK’nın (PYD) konumunu güçlendiriyor
07.11.2012 - 10 Kasım ve sonrası
01.11.2012 - 29 Ekim mesajı
16.10.2012 - “Kürt Koridoru”nun ordusu!
11.10.2012 - “Ulu Hakan”ın mirası
03.10.2012 - Plan tıkır tıkır yürüyor!
28.09.2012 - Kurt kocayınca…
25.09.2012 - Tek yol Oslo mu?
21.09.2012 - Anuşirvan’dan “Anayasa” dersi
19.09.2012 - "İran’ı tehdit edelim, İsrail’le anlaşalım!"
13.09.2012 - Kürt sorununun “uluslararasılaştırılması”nda YCHP’nin rolü
12.09.2012 - Davutoğlu’nu feda, Erdoğan’ı kurtarır mı?
08.09.2012 - Haramilerin vahşeti
05.09.2012 - Yüzde 60’ın aradığı parti
29.08.2012 - “En uzun ömürlü insan”
15.08.2012 - “Tanrılaşan insan”
13.08.2012 - Devrim barış getirir
08.08.2012 - Erdoğan’ın “latifesi” ve gerçek
03.08.2012 - Sünnet çocuğuna ninniler!
28.07.2012 - İktidar alternatifi olmak (3)
24.07.2012 - Türkiye, ayağına ikinci kurşunu sıkarken…
14.07.2012 - 100 yıl sonra yeniden birlik
05.07.2012 - Balkan Savaşı ve Ergenekon davası
30.06.2012 - AKP son kavşakta
27.06.2012 - "Türkçe Olimpiyatı" dediler İngilizce çıktı
20.06.2012 - Oslo’dan yeni mutabakata aktörler
19.06.2012 - Türkiye'ye giydirilen deli gömleği
17.06.2012 - Gladyonun taktiği
13.06.2012 - Ortakçının oğlu TALİP APAYDIN
06.06.2012 - Yandaş gazetecilerin Ergenekon itirafları
05.06.2012 - Çöküşün resmi: ABD Cezaevleri
31.05.2012 - Avrupa yol ayrımında
24.05.2012 - Kanserli doku yayılıyor
20.05.2012 - Zulüm; 28 Şubat döneminde mi vardı yoksa bugün mü var?
17.05.2012 - “Yeni Anayasa” ortakları
16.05.2012 - Dil sürçmesi!
09.05.2012 - AKP ve Kemalizm
05.05.2012 - Dönek nerede durur?
02.05.2012 - ABD kartları açık oynuyor
28.04.2012 - TSK değil, CHP teslim alındı
24.04.2012 - “Demokratik Özerklik” (2)
21.04.2012 - “Demokratik özerklik” (1)
20.04.2012 - AKP’nin uyguladığı dış politikada önümüze gelecek fatura
14.04.2012 - Son darbe: Yeni anayasa
12.04.2012 - Türkiye’yi intihar’a sürükleyen adam
07.04.2012 - Tekrar 12 Eylül tiyatrosu
05.04.2012 - Batı Asya Birliği, Ulusal Devletler ve Kürt Sorunu
01.04.2012 - 12 Eylül Yargılaması
28.03.2012 - Kime örgüt üyesi denir?
16.03.2012 - Çin’in Geleceği
14.03.2012 - ABD’nin Yeni Stratejisi
09.03.2012 - AKP, Taraf ve yandaş yazarları neden şaşırttı
07.03.2012 - “Küresel sistem”in geleceği
03.03.2012 - Wal-Mart Ekonomisi
28.02.2012 - Muaviye Tugayı
24.02.2012 - Suriye, F tipi örgüt, MİT ve AKP
22.02.2012 - Gazeteci (!)
22.02.2012 - Gazeteci (!)
18.02.2012 - Geyik komutasında Arslan ordusu mu, Arslan komutasında Geyik ordusu mu?
15.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (2)
11.02.2012 - Diktatörlük ve Ahlak (1)
08.02.2012 - Humus – Stalingrad
06.02.2012 - Başarıya giden yol
Temmuz ayı başında bir kısım Alevi örgütünün temsilcileri Hacıbektaş’ta toplandılar ve bir bildiri yayınladılar. (4 Temmuz 2017, PirHA)
Bildirilerinin özeti; “Alevilik bir din değildir, İslamiyet’le bir ilgisi yoktur. İslamiyet’ten önce de vardı. İslamiyet, Aleviliği özünden saptırmaya ve asimile etmeye çalışmaktadır. Bir kısım Alevi örgütleri ve dedeleri de İslamiyet’in Aleviliği asimile etme faaliyetinin hizmetindedir. Gerçekte İslamiyet Alevilik için bir tehdittir.”
Bildiriyi imzalayanlar içinde Avrupa’daki Alevi örgütleri yoğun olarak var. İmzacılar içinde bir HDP Parti üyesinin bulunması ve ayrıca bildiride bolca geçen “eşit yurttaşlık”, “Demokratik anayasa”, “ötekileştirilmiş kişi, topluluk ve halklar arası dayanışma” vb sözcükler, hangi merkezlerin çabalarının sonucu olarak bildirinin hayat bulduğunu gösteriyor.
Alevilik nedir?
Alevilik elbette bir din değildir. Ama Alevilik din dışı bir inanış da değildir. Alevilik İslam’ın bir parçasıdır. Bunun dışında yapılan sözümona nitelemeler laf kalabalığı olmanın ötesinde bir anlam taşımaz. Bütün dinler, “İnanç”, “yaşam biçimi”, “hak ve hakikat yolu” vb. vb. gibisinden nitelemeleri kendileri için yapar…
Aleviliğin İslam dışı olduğu fikri çok eski değil. Geçmişi ancak 1990’lara kadar gider ve çıkış yeri Avrupa… Sadece bu veriler bile söz konusu iddianın gerçek sahibinin kim olduğunu ve amacını açıklamaya yeter.
Anadolu Aleviliği, Horasan kaynaklıdır. İslamiyet öncesi Türk inançları ile İslamiyet’in birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Hacı Bektaşı Veli’den Yunus Emre’ye; Baba İshak ve İlyaslar’dan Sarı Saltuklara ve Nasrettin Hocalara kadar Aleviliğin ilk kurucuları ve büyükleri, ya doğrudan doğruya Horasan’dan Anadolu’ya gelmişlerdir veya göçenlerin ikinci veya en fazla üçüncü kuşağının mensuplarıdır.
Onun için Anadolu Aleviliğinin bir Türkmen inanışı olduğunu söylemek yanlış değildir. Alevilikte ibadet dilinin Türkçe olması, büyük Alevi ozanlarının hepsinin Türkmen olmasından dolayı deyişlerde kullanılan dil bu gerçeği kanıtlar.
Anadolu’daki Kürt Alevilerin, kendilerinin Horasandan geldikleri yolundaki inançları, gerçekte benimsedikleri inancın Horasan kökenli olmasından dolayıdır. Aleviliği benimseyen kitle, o inancın geçmişini zaman içinde kendi geçmişi olarak içselleştirmiştir.
Sömürü, baskı ve zulme direnişin bayrağı
Anadolu Aleviliği göçebe ya da yerleşik Anadolu köylüsünün feodal hakim sınıflara karşı direnişinin ideolojisidir. İslami bir çerçevede ifade edilmiştir ve o yüzyıllarda başka türlü olması da mümkün değildir.
8, 9 ve 10. yüzyıllarda Azerbaycan, İran ve Mezopotamya’da Emevi ve Abbasi hanedanlıklarına karşı gelişen isyanları, Eba Müslim’den Babek’e; Karmati’lerden Zenci İsyanı’na kadar bütün halk hareketlerini de Anadolu Aleviliğinin öncülleri olarak almak çok yanlış olmayacaktır.
Sonuç olarak Anadolu Aleviliği; Hacı Bektaş’tan ve Yunus Emre’den başlayarak yüzyıllar içinde yetişen büyük ozan ve düşünürler tarafından olgunlaştırılarak 20. Yüzyıla kadar gelmiştir.
Yunus Emre, Seyyid Nesimi, Kaygusuz Abdal, Şah Hatayi, Fuzuli, Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve Harabi; Alevi inanç ve geleneğinin yetiştirdiği büyük fikir insanları ve ozanlarıdır.
Bu büyük ozanlar silsilesine 20. Yüzyılın Anadolu’sunda yetişen Aşık Veysel ve Aşık Mahsuni gibi değerleri de ekleyebiliriz.
Muhalefet hareketi
Anadolu Aleviliği ile ilgili olarak saptanması gereken en önemli gerçek, ortaya çıktığından beri hep bir muhalefet hareketi olarak kalmış olmasıdır. Demokratik yanının gelişmesinde bu özelliğinin tayin edici bir yanı vardır.
Elbette Anadolu Aleviliği de iktidar olmak için mücadele etti. Babailerden Şeyh Bedrettin’e; Pir Sultan’dan Şahkulu’na, Kalenderoğlu’na, Katırcıoğlu’na kadar bütün isyancılar iktidar olmanın kavgasını verdiler. Amaç Pir Sultan’ın bir deyişinde belirttiği üzere, “İstanbul şehrinde ol sahip zaman / Tac û devlet ile salınmalıdır.” Yani devletin başına geçmektir.
Peki Anadolu Aleviliği o yüzyıllar içindeki mücadelelerinden birinde başarılı olup, İstanbul şehrinde devlet tacını ele geçirseydi ne olacaktı? Tarih aslında bu sorunun cevabını vermiştir.
Şah Hatayi, Aleviliğin yedi büyük ozanından biridir. Şiirleri Türk halk edebiyatının seçkin örneklerindir. Yüzyıllar sonrasında bile bugün bütün canlılığı ile yaşamaya devam ediyor. Deyişlerinde büyük bir felsefi derinlik vardır.
Şah Hatayi’nin atalarından devralarak sürdüğü mücadelenin sonunda, bugünkü İran ve Azerbaycan’da Safevi devleti kurulmuştur. Anadolu’daki Türkmen Alevi halk kitleleri o dönem akın akın “Şah’a gitmişlerdir.”
İktidar olmak bugünkü İran Şiiliğini yaratmıştır. Aleviliğin İslamiyet içi olduğunun somut kanıtıdır İran’da olup bitenler. Hiç kimse İran Şiiliğinin İslamiyet dışı olduğunu iddia edemez.
Eğer Anadolu’da da verilen mücadele başarıya ulaşsaydı, hiç kimsenin şüphesi olmasın dini kast sistemiyle, sistematize olmuş ve kurumlaşmış ritüelleriyle Anadolu Aleviliği de bugünkü halinden çok farklı olarak devletin dini olacaktı.
Onun için “Alevilik bir din değildir” türünden yapılan değerlendirmeler bilim dışıdır ve safsatadır. (devam edeceğiz).
Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr