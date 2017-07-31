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Alevilik İslam dışı mı (2)

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

31 Temmuz 2017, 09:20
Önemli olan nokta şudur: Anadolu Aleviliğini yüzyıllar içinde ve her türlü zulme göğüs gererek büyük mücadeleler içinde var eden büyük ozanlardan ve fikir adamlarından hiçbiri, Aleviliğin İslam dışı olduğu gibi bir fikre sahip olmadı.

Tam tersine “Aleviliğin İslam dışı olduğunu” iddia edenler zamanın softalarıydı. “Katli vacip” fetvası verenler, iddialarını bu gerekçeye dayandırıyorlardı. Aleviler, bu softalara karşı yüzbinlerce insanını kurban vererek mücadele ettiler.

Hacı Bektaş’a, Seyyid Nesimi’ye, Pir Sultan’a, Şah Hatayi’ye ve diğer Alevi büyüklerine, “Onlar Müslüman değildi” demek, onlara küfür etmekten başka bir anlama gelmez.
Tam tersine onların en büyük iddiaları, kendilerinin gerçek İslamiyeti savunduklarıdır. “Allah, Muhammed, Ali”; Alevilik inancında en başta olan kutsallardır. Bu kutsallar, başka bir dine değil İslamiyet’e aittir.

Kur’an, Alevilerin kutsal kitabıdır. Anadolu Aleviliğinin şehirlerdeki kolu Bektaşilik,  İslamiyet’in değişik bir yorumu olarak devletin içindeydi ve Osmanlı ordusunun çekirdeği olan Yeniçeri Ocağı’nın resmi ideolojisiydi.

Bütün bu gerçekler orta yerdeyken bin yıl sonra ortaya atılıp, “Siz bin yıldır yanlış düşünüyordunuz. Aslında siz İslam değilsiniz” demek en hafif adlandırmayla densizliktir, haddini bilmezliktir, saygısızlıktır.
 
İslamiyeti Avrupa’ya taşıyan öncüler, Alperenler

İslamiyetin Anadolu ve Balkanlarda yayılmasında öncü rolü, Alevi – Bektaşiler oynadı. Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşi olmasının yanı sıra, Türk akıncılarının Alevi-Bektaşi olması da önemli bir gerçekliktir.

Sarı Saltuk, Bulgaristan’da Demir Baba, Yunanistan’da Kızıl Deli, Macaristan’da Gül Baba ve daha niceleri, (Ali Koç Baba, Akyazılı Sultan, Musa Baba, Yunus Abdal, Elmalı Baba, Odman Baba ve diğerleri) İslamiyeti Balkanlara taşıyan Alperenler olarak hala yaşıyorlar.

Çok sayıda Hıristiyan topluluğun (Pomaklar, Boşnaklar, Arnavutlar vb) ve önceki yüzyıllarda sürekli olarak baskıların hedefi olmuş Bogomiller gibi Hıristiyan muhalif tarikatların  İslamiyeti benimsemesinde sözünün ettiğimiz “Alperenlerin”, “Babaların” çalışmaları belirleyici oldu.
 
Amaç Alevileri Türkiye’den koparmak

Bin yıl boyunca Aleviliği vareden büyük mücadele ve fikir insanlarının aklına Aleviliğin İslamiyet dışı olduğu gelmiyor ama 1990’larda Avrupa’ya kapağı atıp emperyalist devletlerin kanatları altında ve bu devletlerden aldıkları yardımlarla “Alevicilik” yapanlar birden bire Aleviliğin İslamiyet dışı olduğunu keşfediyorlar.

Burada bilmeden yapılan bir yanlışlık yoktur. Bilinçli olarak emperyalist cepheden Türkiye’ye karşı sürdürülen saldırıya dahil olarak, milletimizi içerden bölme görevini üstlenenler vardır.
Anadolu Alevisine “Siz aslında Müslüman değilsiniz” demek gerçekte, “Sizin Türkiye ile bir ilişkiniz yok” demekten başka anlama gelmez. Böyle bir çaba Anadolu insanını birbirine düşman etmek dışında bir amaca hizmet etmez.

Bugün Aleviler açısından en büyük tehlike, Alevilere yapılabilecek en büyük kötülük; kendilerinin İslamiyet dışı olduğu şeklinde yapılan propaganda ve telkinlerdir.

Halkın neredeyse tamamının kendini Müslüman olarak gördüğü bir ülkede “Alevilik İslam dışıdır” demek, Alevi kitlesini Türkiye’ye ve Türk Milletine yabancılaştırmak isteyenlerin amacı olabilir.
Ülkesine ve milletine yabancılaşan kişi veya topluluk, çok kolay bir şekilde ülke ve millet düşmanı çabaların oyuncağı olabilir.
 
Misyonerlik faaliyetinin görevlileri

Çok önemli bir nokta da, Aleviliğin bir din olmadığı ve bundan dolayı da İslamiyetle bir ilgisinin olmadığı yolunda yapılan propagandanın amacıdır.

Alevilik elbette bir din değildir. Ama Alevilik, İslamiyetin Şia kolu içinde bir mezhebin (Caferilik) Anadolu’daki yorumlanışıdır, aldığı biçimdir.

Dinsel inanç, ancak diyalektik ve tarihsel materyalist ideolojiyle ikame edildiği zaman ömrünü doldurmuş olur. Aksi taktirde “Alevilik İslam dışıdır” deyip ve ondan sonra dinsel çerçeve içinde başka bir arayış içine girildiği zaman, İslam aleyhtarlığı ile beyni doldurulan kişi ve kitlelerin mevcut başka bir dine yönlendirilmesinin yolu açılır.

Günümüz koşullarında bu çaba, Hıristiyanlığın misyonerlik faaliyetinin bir parçası olarak anlam kazanmaktadır. Nitekim özellikle Avrupa’daki Alevi yurttaşlara yönelik Hıristiyanlaştırma çabalarının büyük bir hız kazanması işte bu çabaların sonucudur.

Onun için Alevi örgütleri adına ortaya çıkıp “Alevilik İslamiyet dışıdır” diyenler, gerçekte Hıristiyan misyonerlik faaliyetinin görevlileridir.

Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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