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Aleyna Tilki'ye verilen 'İlham Veren Genç' ödülüne tepki yağdı

Medya 13.12.2019, 15:38
Aleyna Tilki'ye verilen 'İlham Veren Genç' ödülüne tepki yağdı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, "30 Altı 30" programına ev sahipliği yaptı.