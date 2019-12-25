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Ankara'da kar yağışı başladı (Ankara hava durumu)
Yurt Haber
25.12.2019, 22:33
1/9
Ankara'da akşam 19:00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor
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#fetö
#eyt
#ankara
#brüksel
#ışid
#ABDnin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone
#Danıştay saldırısı
#üretim devrimi kurultayları
#dinlemei
#fiyatları
#resim
#cnn
#şamil tayyar
#izlanda
#benyamin netanyahu
#torba yasa
#lastik
#Kral
#uyuşturucu
#MGK