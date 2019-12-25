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Ankara'da kar yağışı başladı (Ankara hava durumu)

Yurt Haber 25.12.2019, 22:33
Ankara'da kar yağışı başladı (Ankara hava durumu)
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Ankara'da akşam 19:00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor