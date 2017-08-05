Ankara'da yağmur etkili oldu

Ankara'da yağmur etkili oldu
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Ankara'da yağmur etkili oldu
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
İşte FETÖ'nün malikanesinden son görüntüler
İşte FETÖ'nün malikanesinden son görüntüler