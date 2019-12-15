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Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı
Yurt Haber
15.12.2019, 17:38
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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
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#AKP
#fetö
#istanbul
#chp
#ankara
#fenerbahçe
#ak parti
#Soner Yalçın
#darbe
#muğla
#Güney Kore
#patlama
#Kanada
#meksika
#ibb
#izmir
#denizli
#kar yağışı
#haberler
#haber