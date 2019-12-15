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Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı

Yurt Haber 15.12.2019, 17:38
Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı
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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini çıkardı.