AP Türkiye raporu ile adalet bildirisi! Kim kimden kopya çekti?

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12 Temmuz 2017, 08:55

Her gün yeni bir rapor, yeni bir bildiri yeni bir analiz ortaya çıkıyor. Hepsini de takip etmek pek mümkün olmuyor.



Birçok kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bildirisi’ni dinledi, dinlemediyse bile okudu.



Ancak Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği Türkiye raporu halktan resmen gizlendi. AKP iktidarı raporda Türkiye’den istenen talepler için sadece “yok hükmünde” ifadesini kullandı. Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin askıya alınması için yapılan öneri kararına tepki gerçekten komik ve yetersiz bir tepki. AKP’nin raporun içeriğini neden gizlediğini de anlamak mümkün değil. Bir başka yazıda irdelemeye çalışırız.



Biz burada, bir önemli rapor ile önemli bir bildiriyi karşılaştırmaya çalışacağız. Çok da uzatmadan AP Türkiye raporunda istenen talepler ile CHP’nin Adalet Bildirisi’nde vurgulanan talepleri ele alacağız. Takdiri de siz okuyuculara bırakacağız.



OHAL…



Kılıçdaroğlu: 20 Temmuz’da OHAL ile bir sivil darbe yapılmıştır. OHAL derhal kaldırılmalı.



AP: OHAL kaldırılmalıdır.



KHK İLE TUTUKLANANLAR…



Kılıçdaroğlu: “Kolektif suç" gibi insan haklarına aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir.



AP: OHAL uygulamaları nedeniyle haksız gerekçelerle tutuklananlar serbest bırakılmalıdır.



YARGILAMALAR…



Kılıçdaroğlu: OHAL uygulamalarıyla mağdurların hakları elinden alınmıştır. Sivil ölüme terk edilmiş mağdurlar için hukuk işletilmelidir.



AP: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), OHAL sonrası kendisine gelen mağdur başvurularını hızla sonuca bağlasın.



AKADEMİSYENLER…



Kılıçdaroğlu: Bütün haklarından yoksun kılınan akademisyenler serbest bırakılmalı, görevlerine iade edilmelidir.



AP: Darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan, tutuklanan ya da görevinden ihraç edilen bütün akademisyenler serbest bırakılsın ve görevlerine iade edilsin.



KAMU GÖREVLİLERİ…



Kılıçdaroğlu: Kamu görevlileri serbest bırakılmalı, görevlerine iade edilmeli.



AP: Darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan, tutuklanan ya da görevinden ihraç edilen bütün kamu görevlileri serbest bırakılsın ve görevlerine iade edilsin.



TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ…



Kılıçdaroğlu: Tutuklu milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.



AP: HDP milletvekilleri ve belediye başkanları derhal serbest bırakılsın.



GAZETECİLER…



Kılıçdaroğlu: Tutuklu 150 gazeteciler derhal serbest bırakılmalı, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.



AP: Darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan, tutuklanan ya da görevinden ihraç edilen bütün kamu görevlileri serbest bırakılsın ve görevlerine iade edilsin. İfade özgürlüğüne riayet edilsin.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ…



Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği gayrimeşrudur.



AP: 16 Nisan Halkoylaması Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın açıkladığı üzere gayrimeşrudur ve geçersizdir.



YENİDEN YENİ ANAYASA…



Kılıçdaroğlu: Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir. Yeni toplumsal sözleşme yapılmalıdır.



AP: Eşit yurttaşlık temelinde yeni bir anayasa için beraber çalışalım.



PKK/PYD İLE MÜCADELE VE SINIR ÖTESİ HAREKÂT…



Kılıçdaroğlu: Türkiye saldırgan dış politika uyguluyor. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara, tüm kimliklere kardeşçe, adilane yaklaşan, barışçıl ve uluslararası hukuka saygılı bir dış politikaya dönüş yapmalıdır.



AP: Türkiye komşularının topraklarında sınır ötesi harekât yapmasın. (…) Temmuz 2015’ten bu yana terörle mücadele adı altında 2 bin Kürt öldürüldü. 500 bin Kürt göç etmek zorunda kaldı. AP, Kürt sorununun adil siyasi çözümünün, Güneydoğu’ya ve Türkiye’ye kalıcı refah ve istikrar getireceğinden emindir. AP bu nedenle iki tarafı da müzakere masasına dönmeye çağırır.



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İşte size karşılaştırma…



AP raporu ile Adalet Bildirisi’nin benzediğini söylemek haksızlık olur, aynı çünkü…



Şimdi sorulması gereken üç soru kalıyor geriye:



1) Kim kimden kopya çekti?



2) Kim yazdı?



3) Kopya çekilmediyse bu benzerlik neden?



Erdem Atay

ulusal.com.tr