banner1198

banner1199

banner1197

Apple iPhone iOS 13.2.2 ile gelen özelliklerin detayları

Teknoloji 08.11.2019, 12:34
Apple iPhone iOS 13.2.2 ile gelen özelliklerin detayları
1/8

Apple, iPhone cihazlardaki iOS işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınladı. 100 MB'nin altında bir dosya boyutuna sahip güncelleme, önemli düzeltme ve iyileştirmeler içeriyor. İşte iOS 13.2.2 ile gelen hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Sonraki Galeriler
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor'da yarışacak ikinci ünlü oyuncu