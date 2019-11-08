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Apple iPhone iOS 13.2.2 ile gelen özelliklerin detayları
Teknoloji
08.11.2019, 12:34
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Apple, iPhone cihazlardaki iOS işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınladı. 100 MB'nin altında bir dosya boyutuna sahip güncelleme, önemli düzeltme ve iyileştirmeler içeriyor. İşte iOS 13.2.2 ile gelen hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
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#istanbul
#borsa
#ankara
#AKP
#balyoz
#genelkurmay başkanlığı
#Konya
#gümüşhane
#TESK
#tsk
#antalya
#Mevlüt Çavuşoğlu
#ışid
#Barbaros Şansal
#Adıyaman
#tır
#diyarbakır
#muhtar
#Ali İsmail Korkmaz
#schevchenko