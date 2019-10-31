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Bakan Akar ve komutanlar sınırda
Güncel
31.10.2019, 00:00
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#istanbul
#Emeklilikte yaşa takılanlar
#erdoğan
#AKP
#fetö
#pkk
#ankara
#eyt
#türkiye
#abd
#izmir
#vatan partisi
#fenerbahçe
#ışid
#hdp
#mardin
#tsk
#aydın
#muş
#Yeniden Asya açılımı