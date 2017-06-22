Baklavacıların bayram telaşı

Baklavacıların bayram telaşı
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İstanbul Bakırköy'de bir iş yerinde doğalgaz patlaması
Baklavacıların bayram telaşı
Baklavacıların bayram telaşı
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Terör örgütü PKK'ya ait 3 katlı sığınak bulundu
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