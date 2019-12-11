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Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan deprem açıklaması
Yurt Haber
11.12.2019, 00:45
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.
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#bursa
#istanbul
#aydın
#bingöl
#ab
#tahliye
#genelkurmay
#izmir
#kandıra
#şırnak
#ankara
#türkiye
#van
#Manisa
#trabzon
#milli eğitim bakanlığı
#Balıkesir
#anayasa mahkemesi
#Deniz Baykal