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Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan deprem açıklaması

Yurt Haber 11.12.2019, 00:45
Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan deprem açıklaması
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.