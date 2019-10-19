120 saatin nasıl belirlendiği belli oldu

Türkiye-ABD arasında 17 Ekim'de yapılan toplantı ve yapılan mutabakatın yankıları sürüyor.

Hem Türk basını hem yabancı basın toplantının detaylarını paylaşmaya devam ediyor.

4 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşme hakkında verilen detaylar ismi açıklanmayan Türk ve ABD yetkililerine dayandırılıyor.

ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde toplantı süresince ABD tarafı, PKK/YPG'li teröristler ile temas halinde kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalılar'a YPG'nin ne kadar sürede çekileceğini sorması üzerine ABD tarafı görüşmenin sonuca varabileceğini anladı.

Görüşme sırasında tartışmalar taslak metin üzerine yapıldı.

Türk tarafı, harekâta ne kadar süre ara verileceği konusunda belirsizlik olmaması için diretti. Görüşme sonunda 120 saat üzerinde uzlaşma sağlandı.

ulusal.com.tr