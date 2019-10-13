13 maddelik Türkiye-ABD ortak açıklamasında hangi vurgular yer alıyor
Barış Pınarı Harekâtı Amerika'ya geri adım attırdı. Amerika'nın ikinci Ankara'ya geldi. Amerika ve Türkiye 13 maddelik açıklama metnine imza attı. Buna göre PKK/PYD 32 kilometre güneye çekilecek. Teröristlerin elindeki silahlar toplanacak. Türkiye ABD'ye 120 saatlik süre verdi. Bu süre içerisinde harekata ara verildi
Türk ordusunun başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı Amerika ve kara gücü PKK/PYD'yi geri çekilmeye zorladı.
Amerika'nın 2. ismi Ankara'ya geldi. Heyetler arası görüşme sonrasında iki ükle arasında 13 maddelik bir açıklamaya imza atıldı.
Varılan mütabakatın ilk maddelerinde genel ifadelere yer verildi.
Metinde 8. maddede ise Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'nin siyasi birliğine vurgu yapıldı.
Türkiye'nin kırmızı çizgisi ise terör örgütü PKK/PYD'nin 32 kilometre güneye çekilmesiydi. ABD'ye çekilme için 120 saat süre verildi.
Amerikan askerleri de bölgeyi tamamen terkedecek. Güvenli bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.
Terör örgütü PKK/PYD'nin elindeki ağır silahların toplanması, imha edilmesi ve mevzilerinin dağıtılması 9. maddede yer aldı.
Ekonomik alanda da Türkiye istediklerini aldı. 12. maddede Amerika'nın yaptırım kararlarının hayata geçirmeyeceğinden bahsedildi.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P