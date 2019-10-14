ABD çekiliyor, teröristler şehirleri Suriye'ye teslim ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri terör koridorunu bitirmek için harekete geçti. ABD, ordunun önünden çekildi. ABD'nin korumasından mahrum kalan PKK'lı teröristler işgal altında tuttuğu bölgeleri Suriye Ordusu'na teslim etmeye başladı. Suriye Ordusu dün gece Menbiç'e girdi
Başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Operasyonu bölgenin kaderini değiştirmeye devam ediyor.
ABD, askerlerini Suriye'nin kuzeyinden geri çekiyor.
PKK'lı teröristler ise hamileri ABD çekilmeye başlayınca işgal altında tuttukları şehirleri Suriye Ordusu'na teslim etmeye başladı.
13 Ekim pazar akşamı Suriye Ordusu'nun kuzeye doğru harekete geçtiği kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girdiği bilgisi alındı.
Öte yandan Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Tamer şehrine girdiğini bildirdi.
Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper, pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.
CBS televizyonunda konuşan ABD'li Bakan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini ifade etti.
ulusal.com.tr
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