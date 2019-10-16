ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, ABD'nin Suriye'de bir boşluk olmaması için çalıştığını ifade etti.

ABD'li Bakan Pompeo, ABD'nin amacının "ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak" olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suriye'deki duruma ilişkin çözüm bulmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'li Bakan Pompeo, "Hala Türkiye'ye ziyaret etmeyi planlıyor ve Erdoğan ile yüz yüze görüşmeyi bekliyorum" dedi.

ERDOĞAN, POMPEO İLE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr