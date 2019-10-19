ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, NATO'yu bilgilendirdi

NATO Genel Sekreteri Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat hakkında konuştu. Mutabakatın gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı'nın NATO Kuzey Atlantik Konseyi'ne bilgi verdiğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri, Suriye'de sahada olan iki NATO müttefikinin anlaşma sağlamasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Pompeo ise sığınmacılar konusunda Avrupa'ya çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi 3-4 milyon sığınmacıyla beraber nasıl bir yükün altına soktuğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir yük ve Avrupalı ülkeler ciddi anlamda buna nasıl katkı sağlayacaklarını gözden geçirmeli" şeklinde konuştu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Brüksel'de konuştu. Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini söyledi.

ulusal.com.tr