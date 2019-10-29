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ABD ile Suriye temasları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı 29.10.2019, 14:00
ABD ile Suriye temasları

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen  görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı. IŞİD'ın yanı sıra PKK dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

ulusal.com.tr

#İbrahim Kalın #Robert C. OBrien #abd
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