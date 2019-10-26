ABD'li Jeffrey, harekata katılan grupları suçladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir otelde BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlar bir araya gelip toplantı yaptı.

Toplantıda Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakatlar ile gelecek hafta başlayacak Suriye Anayasa Komitesi çalışması ele alındı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li yetkiliye, YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere saldırılar düzenlemesi soruldu. Jeffrey konuyu TSK'ya müzahir grupların yaptığı iddia edilen suçlara getirdi.

Anadolu Ajansı muhabiri Jeffrey'e "SDG adını verdiğiniz YPG/PKK'lıların Ermeni ve Süryani kiliselerini ve çok sayıda sivilin evini kullanarak Türkiye'ye yönelik saldırı düzenlemesi sizce normal mi? Sahadaki Bir soruşturma yürütüyor musunuz?" diye sordu.

Jeffrey soruyu geçiştirip lafı harekâtta Türk Ordusu ile ilerleyen gruplara getirdi.

Jeffrey, "Askeri çatışmalarda her türlü uygunsuz davranışlara ilişkin suçlamalara bakıyoruz. Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif unsurların M4-M10 kara yolunda kameralarda da görülen davranışları konusunda çok endişeliyiz. Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım. Çünkü her koşulda bir tarafın diğer bir taraftaki sivil yerleşim alanlarına kasıtlı saldırıları bizim için endişe kaynağıdır." dedi.

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