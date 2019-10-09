ABD'li komutandan Türk Ordusu itirafı!
ABD'li komutan Joseph Votel, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu.
Barış Pınarı Harekatı 09.10.2019, 10:44
Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel, YPG/PKK'nın Türkiye karşısında direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."
3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Votel, yaklaşık 6 ay önce görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.
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