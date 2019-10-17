ABD'li sanatçı Della Miles destek verdi

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini Amerikalı sanatçı Della Miles, Şanlıurfa'da Akçakalelilerle buluştu.

PKK/YPG'nin havan toplarıyla saldırı düzenlediği Akçale'yi gezen sanatçı, vatandaşlarla konuştu.

Amerika sanatçı, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini açıkladı.

Kara propganda içerikli haberle yapan Avrupa basınına inanmadığı için bölgeyi yerinde görmeye geldiğini söyledi Miles.

Sanatçı ilgi ile karşılandı, kadınlar ve çocuklarla sohbet etti.

ulusal.com.tr