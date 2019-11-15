ABD'liler PKK mezarlığında

PKK'ya on binlerce tır silah desteği sunan Amerikalılar bir kez daha PKK'lılarla yan yana görüntülendi.



Suriye’de petrol bölgelerinde PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün mezarlığını ziyaret etti.



Burada Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.



Bir kaç gün öncede Amerikalı komutanlar PKK'lılarla uluslararası basına birlikte açıklama yapmış, verimli işler yaptıklarını söylemişlerdi.



Rusya ise Fırat'ın doğusundaki Kamışlı kentinde askeri üs kuracağını duyurdu.



Üs bölgesine 3 tane helikopterin konuşlandırıldığı, üssün karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacağı kaydedildi.

ulusal.com.tr