ABD'nin yaptırım tehdidine karşı Türkiye ne yapmalı?

ABD tehdit ediyor. Uzmanlar çözüme dikkat çekiyor.

Amerikan-İsrail koridoruna müdahale eden Barış Pınarı Harekatı’na karşı Washington'dan yeni bir hamle geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Söz konusu tasarı 8 ağır maddeden oluşuyor. Buna göre, yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların adı yer aldı.

Ayrıca TSK ile işlem yapan, destek sağlayan, teknolojik materyallerin satışını yapan yabancı kişilere ve şirketlere yaptırımlar öngörülüyor.

Tasarı senatoda oylanıp kabul edilirse, imza için ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gelmeden önce Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor. Trump’ın bu yaptırım paketini veto etme yetkisi bulunuyor. Ancak paket senatonun her iki kanadında da 3’te 2 çoğunluğun üzerinde kabul edilirse, Trump’ın veto yetkisini aştığı için tasarılar doğrudan yasalaşıyor.

Pakette Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde ağır yaptırımlar isteniyor.

Uzmanlar ise Ankara'nın İncirlik Üssü ve Kürecik Hava Üssü kozunu gündeme getiriyor.

Öte yandan yaptırım paketinin dışında ABD'nin yeni tehditleri de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak “Eğer kurallara uymazsa, Türkiye'yi finansal açıdan çok sert yaptırımlarla vuralım diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, tehditlere karşı Avrasya ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr