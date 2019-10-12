ABD, teröristler için endişeli

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündemde Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı vardı. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın "hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Esper, operasyonun PKK'nın Suriye kolu PYD'nin çatı örgütü SDG'yi tehlikeyi attığını söyledi.

Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de toplantıda konuştu. Milley, Türkiye'nin Suriye sınırında YPG/PKK kontrolündeki alanın 400 kilometrenin üzerinde olduğunu belirtti. Barış Pınarı Harekat alanının 125 kilometrelik alanı kapsadığını ve bu harekat alanı dışındaki bölgelerde SDG ismini kullanan YPG/PKK ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Milley, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağladıklarını ve Amerikan askerlerinin koordinatlarını Türkiye'ye verdiklerini de ifade etti.

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