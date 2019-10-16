ABD ve AB, harekata karşı çalışıyor

Barış Pınarı Harekâtı başarıyla sürüyor.

Terör, Suriye'nin kuzeyinden arındırılıyor. Bölge ülkelerinin işbirliğiyle yakında teröristler bölgeden tamamen temizlenecek.

Türk Ordusu terör koridoruna girdi. ABD askerleri TSK'nın önünden çekildi.

ABD'nin fiziki korumasından mahrum kalan teröristler çareyi işgal ettikleri bölgeleri Suriye Devleti'ne teslim etmekte buldu.

ABD'nin başını çektiği batı bloğu besleyip büyüttüğü teröristleri yok eden Türkiye'nin karşısına yaptırımlarla çıkıyor. ABD Türkiye'ye karşı yaptırımları resmen duyurdu.

Avrupa Birliği ise Türkiye'ye uygulayacakları yaptırımları 17-18 Ekim'de ele alacak. AB Lider Zirvesi'nde Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri görüşülecek.

Pekçok Avrupa ülkesi harekâtın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıklamıştı.

Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımları resmen açıklayan ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brein ise Ankara'ya geldi.

Amerikalılar Ankara'da mevkidaşlarıyla görüştü. 17 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek.

Ankara'ya gelen Amerikalıların Türkiye'den harekâtı durdurmasını isteyeceği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın "durdurulması" için diplomatik çabalara hız verdikleri kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Beyaz Saray'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileri ile bir araya geldi. Amerikalılar toplantıda Suriye meselesini ve Barış Pınarı Harekâtını görüştü.

Öte yandan ABD'li senatör Lindsey Graham, Suriye'ye düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirilmesini öngören yasa tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunacağını açıkladı.

ulusal.com.tr