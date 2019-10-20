Akar: Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de konuştu. Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu ele aldı.



ABD ile varılan mutabatı hatırlattı, Türkiye'nin yapmak istediklerini sıraladı.



Bakan, harekatı karalamaya yönelik üretilen yalan haberlerle ilgili konuştu, "Hepsinin çürütüldü" dedi.



Ve daha önce ortaya atılan kimyasal silah yalanı... Akar tekrar etti, bu haberlerin uydurma olduğunun altını çizdi.



Akar, TSK'nın operasyonlar esnasında sivil hassasiyeti gözettiğini vurguladı.





ulusal.com.tr