Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ulusal Kanal'a konuştu!

Türk bayrağı dağıtan Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sınır hattında bulunan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarının bulunduğu bölgede çalışma yürüten Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Bütün Akçakale'yi bayrak denizine boğacağız.

Bütün milletimize buradaki halkımız ile beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun arkasındayız.

Bu harekatı, Cenab-ı Hakkın yardımıyla mutlaka gerçekleştireceğiz ve zaferle bitecek. Herkes bize dua etsin. Herkes yanımızda olsun.

Bu bölgeyi işgal eden, dışarıdan gelen terör gruplarına er geç bu coğrafyayı kendilerine mezar edeceğiz ve bu coğrafya, bu coğrafyada yaşayan insanlarındır.

Terör örgütlerini bölgemizde istemiyoruz."

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