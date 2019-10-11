Ali Koç'tan Barış Pınarı Harekâtı'na destek

Spor camiası kenetlendi. Peş peşe gelen destek açıklamalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eklendi.

Ali Koç, terör koridorunu yok etmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nın Milli Takım'a da morak olacağını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı ise büyük bir moralle 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçına hazırlanıyor.

Türkiye'nin Arnavutluk maçı öncesi yapılan antrenmana anlamlı bir pankartla çıktı.

"Barış Pınarı Harekatı'nda Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankart tüm takım tarafından taşındı, bu hareket antrenmanı izleyenler tarafından alkışlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı tribünde takip etti.



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