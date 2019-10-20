Almanya'dan Mehmetçiğe selam var

Almanya'da yaşayan Türkler bayrak mitinginde buluştu.



Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde düzenlenen "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" mitingine yüzlerce Türk katıldı.



Almanya'da yaşayan Türkler, Mehmetçiğe selam gönderdi.



Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen 500 Türk, hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi.



Yürüyüşte, "Her Türk Asker doğar, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.



Yürüyüşe katılanlar, Mehmetçiği yalnız bırakmamak ve Türkiye'nin yalnız olmadığını göstermek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti.

ulusal.com.tr