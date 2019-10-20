Almanya'dan Mehmetçiğe selam var
Almanya'da yaşayan Türkler Mehmetçik için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" yürüyüşü düzenleyen Almanya'daki Türkler Mehmetçiğe asker selamı yolladı.
Barış Pınarı Harekatı 20.10.2019, 14:17
Almanya'da yaşayan Türkler bayrak mitinginde buluştu.
Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde düzenlenen "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" mitingine yüzlerce Türk katıldı.
Almanya'da yaşayan Türkler, Mehmetçiğe selam gönderdi.
Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen 500 Türk, hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi.
Yürüyüşte, "Her Türk Asker doğar, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.
Yürüyüşe katılanlar, Mehmetçiği yalnız bırakmamak ve Türkiye'nin yalnız olmadığını göstermek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti.
ulusal.com.tr
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