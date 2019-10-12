''Amacımız teröristleri yok etmek''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuştu.

Türkiye'nin hem Suriye'deki hem Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmarına karşı yürüttüğü operasyonlar Erdoğan'ın gündemindeydi.

Erdoğan, Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın amacını; "Teröristleri yok etmek" olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesiyle bu bölgelere Suriyelilerin yerleştirileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca sürecin bir fırsat olduğunu da vurguladı.

İstanbul'dan Dünya'ya seslendi Tayyip Erdoğan...

Hedefinde, PYD/YPG ile birlikte iş tutan ülkeler vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha "Kürtleri öldürüyorsunuz" iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi; "Kürtler bizim kardeşimizdir. Mücadelemiz terör örgütleriyle." dedi.

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

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