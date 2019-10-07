Amerikan askerleri bölgeden çekiliyor

Amerikan askerleri Fırat'ın doğusundan çekiliyor, Türkiye operasyon için son hazırlıklarını yapıyor.



Ankara'nın Washington'a verdiği süre doldu. İkili görüşme trafiğinde son adım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Amerika Başkanı Donald Trump görüşmesi oldu.



Görüşme sonrası ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Amerikan askerlerinin Fırat'ın doğusundan çekildiği duyruldu. Fıratın doğusuna yapılacak operasyonda Türkiye'nin desteklenmeceği belirtildi.



"Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak."



Amerika, Türkiye'ye karşı IŞİD kozunu sahaya sürdü. 10 binden fazla IŞİD'liyi serbest bırakmakla tehdit etti.



"Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı IŞİD savaşçılarından sorumlu olacak."



Bu açıklamaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan mesaj verdi. Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." dedi.



Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü destelemeye devam edeceğini belirtti Çavuşoğlu. "Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.



Karşılıklı açıklamalardan sonra bölgede hareketlilik başladı. Amerika'nın paravan örgütü SDG, Amerika ordusunun Tel Abyad ve Resulayn'dan çekildiği bilgisini paylaştı.



ulusal.com.tr

