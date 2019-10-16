Askere polis desteği
Türkiye Polis Emeklileri Derneği İzmir’de kahraman Mehmetçiklerimiz için “lokma hayrı” verdi. Ulusal Kanal’a konuşan emekli polisler, göreve hazır olduklarını söylediler
Türk Ordusunun Suriye’de ve Irak’ta PKK’yı ezerken, ülke sathında Mehmetçiğe yoğun destekler geliyor… Emekli polisler, aileleriyle birlikte İzmir Konak Meydanı’nda Türk Ordusunun arkasında olduğunu açıkladılar.
Türkiye Polis Emeklileri Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Emniyet Müdürü Altan Yenice, ülke içindeki bozgunculuğa dikkat çekti, “savaş nitelemesini kınıyoruz” dedi.
Emekli Emniyet Müdürü Yenice, gün hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım birlik ve berberlik günüdür” ifadelerini kullandı.
Emekli emniyet mensupları ve aileleri açıklamanın ardından Konak Meydanı’nda kahraman askerimiz için hayır lokması verdi.
Ulusal Kanal’a konuşan emekli polisler, ihtiyaç halinde göreve hazır olduklarını söylediler.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P