Atlantik'ten Türkiye karşıtı açıklamalar! Hem AB hem ABD yaptırımları görüşüyor
Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı'nı kararlılıkla sürdürüyor. Atlantik Cephesi ise Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye'ye büyük yaptırımların yolda olduğunu" söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise Türkiye'ye karşı yaptırımları görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkelerine Türkiye'ye karşı işbirliği çağrısı yaptı
Atlantik Cephesi'nde Türkiye karşıtı mesai yoğun şekilde devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı Steven Mnuchin katıldığı televizyon programında ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını hatırlattı. Washington'ın Türkiye'ye "birdenbire" yaptırım uygulayabileceğini söyledi.
Mnuchin ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" demişti.
Mnuchin'in açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar hakkında yine bir tweet attı.
Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımların yolda olduğunu" belirtti.
Öte yandan Avrupa Birliği üyeleri de Türkiye'ye uygulayacakları yaptırımları ele alacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elysee Sarayı'nda çalışma akşam yemeğinde görüştü.
Görüşmenin ardından Macron, Avrupa ülkelerine Türkiye'ye karşı işbirliği çağrısı yaptı.
AB Dışişleri Bakanları da Lüksembourg'da toplanarak Suriye konusunda ortak bir AB yaptırımı konusunu ele alacak.
17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de toplanacak olan AB liderler zirvesinde yaptırım konusu tartışılarak karara bağlanacak.
ulusal.com.tr
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