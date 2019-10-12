Açıklama Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı'dan geldi.

Şahbazlı, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Hareketinin amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, "enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "terör koridoruna" ve devamlı hal alan terör saldırılarına engel olmak olduğunu söyledi:

“Bundan başka, Türkiye bu Harekatle terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek ve genel olarak bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmeyi hedefliyor.

Tüm bu hedefler, ilgili BM belgelerine ve beyanlarına, Avrupa Terörizmi Önleme Sözleşmesi ve diğer uluslararası yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Uluslararası hukuk, devletlere yalnız kendi sınırları dahilinde değil, aynı zamanda terör kaynağı olan diger ülkelerin sınırları içinde de uluslararası toplumu uyarmakla terörle mücadile operasyonlarının gerçekleştirilmesi hakkını tanıyor".

Ferit Şahbazlı, Türkiye'nin sorunlarının yıllarca işgal, bölücülük ve terörizmle yüz-yüze kalan bir ülke olarak Azerbaycan için yabancı olmadığını söyledi: "Bugün Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde çeşitli terörist gruplar var. Bu bölgede işgalci rejim organize suç için uygun koşullar yaratıyor."

İslahatçı Gençler İctimai Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, "Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Türkiye'nin başarısında sevinirken sorunlarını paylaşmaya hazırız. Azerbaycan gençliği bu kutsal savaşta Türk Askerinin yanındadır" açıklamasını yaptı.

ulusal.com.tr