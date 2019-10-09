Barış Pınarı Harekatı başladı mı? Cumhurbaşkanılığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK, PKK/PYD - YPG/SDG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Açıklamada, " Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Washington Post gazetesinde bir makale kaleme aldı. Altun, "Türk ordusunun, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte kısa süre sonra Suriye sınırını geçeceğini" söyledi.

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